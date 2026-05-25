La "trampa de los segundos": multan con 140 euros a Marco por sacar el billete del tren 17 segundos tarde, pese a haberlo pagado

Un hombre introduce un billete de tren en una máquina.

Marco Wyss pensaba que había llegado por los pelos al tren. Literalmente.

Él y su novia corrieron para subirse a un regional entre Solothurn y Berna, en Suiza, y consiguieron entrar al vagón justo antes de que arrancara. Una vez dentro, sacaron el billete desde el móvil mientras el tren comenzaba a moverse.

Todo parecía correcto.

Pero había un problema: el ticket fue validado 17 segundos después de la salida oficial del tren. El de su pareja, 32 segundos más tarde.

Y eso terminó costándoles una multa que ha generado un enorme debate en Suiza.

140 euros pese a tener el billete pagado

Apenas unos minutos después de arrancar el trayecto, los revisores aparecieron en el convoy.

El billete ya estaba comprado y pagado desde hacía rato, pero para la compañía ferroviaria eso no importó demasiado: había sido emitido unos segundos tarde.

Resultado: una sanción de 130 francos suizos para Marco -unos 140 euros- y otra de 90 para su novia. A ella finalmente le redujeron parte de la multa por "cortesía", pero a él no le aplicaron ninguna flexibilidad porque ya había tenido anteriormente otro incidente similar relacionado con el sistema digital Easy Ride.

"Todo estaba pagado"

Lo que más indigna a Marco no es la norma en sí, sino la sensación de absurdo. En ningún momento intentó viajar gratis.

El billete existía, estaba abonado y además la revisión ocurrió varias estaciones después. Pero las empresas ferroviarias suizas aplican una política extremadamente estricta con los segundos posteriores a la salida oficial.

La respuesta que recibió tras reclamar fue especialmente frustrante.

"Entendemos que la situación es frustrante, especialmente porque los billetes fueron comprados solo segundos después de la salida", le respondieron desde el servicio de cobros. Pero la sanción siguió adelante igualmente.

La polémica de la "trampa de los segundos"

El caso ha vuelto a poner sobre la mesa un debate muy conocido en Suiza y otros países europeos: la llamada "trampa de los segundos".

Muchos usuarios consideran injusto que una persona que claramente ha pagado el viaje termine recibiendo una sanción casi idéntica a la de quien intenta colarse deliberadamente.

Marco, que además trabaja en el sector de la movilidad y simpatiza políticamente con Los Verdes, cree que este tipo de situaciones acaba alejando a la gente del transporte público.

"Si queremos que la gente use el transporte público, tiene que ser atractivo. Con experiencias así espantas a los pasajeros", lamentó.

Las empresas ferroviarias, sin embargo, mantienen una posición muy dura.

Las compañías se defienden

El operador regional explicó que existe una normativa nacional aplicable a todas las compañías y que los revisores no pueden entrar a valorar si el pasajero dice la verdad o no.

Porque ahí está precisamente el argumento del sector: si se permite cierta flexibilidad, muchos viajeros podrían comprar el billete solo al ver aparecer a los revisores.

Las autoridades del transporte suizo calculan que los viajes sin pagar generan pérdidas de unos 200 millones de francos al año.

Hasta el Gobierno pidió cambios

La polémica llegó a tal punto que la Oficina Federal de Transporte de Suiza pidió ya en 2024 revisar este sistema, considerando que sancionar automáticamente a alguien por unos pocos segundos "ya no era algo adaptado a los tiempos actuales".

Desde entonces se han introducido mejoras técnicas y campañas informativas para evitar errores, aunque el problema sigue produciéndose.

De hecho, en el caso de Marco, la propia aplicación permitió comprar el billete incluso después de la salida del tren, algo que le hizo pensar que el ticket seguía siendo perfectamente válido.

Y ahí está precisamente la paradoja que ha dejado a tantos usuarios boquiabiertos: el sistema le dejó pagar el viaje… pero igualmente lo castigó como si no lo hubiera hecho.