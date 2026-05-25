España está preparada... la convocatoria, casi: 'cracks' (y alguno que ha hecho 'crack') de la lista de De la Fuente para el Mundial

Pocas cosas nos gustan más en España que jugar a seleccionador nacional de fútbol. Acabada LaLiga, llega el momento de ponernos 'La Roja' y activar el modo Mundial, con el sueño de la segunda 'estrella' para un equipo que llega como actual campeona de la Eurocopa.

Aquello fue bonito, pero ya es historia. Como lo fueron los Iniesta, Xavi, Casillas o Ramos... que las comparaciones siguen a la orden del día y son casi siempre muy peligrosas. El Mundial de EEUU, México y Canadá 2026 ya está aquí, gigantizado como casi todo lo que tiene a Trump de por medio. Pero por un rato no nos enfocaremos en él, sino en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde la RFEF tiene preparado todo para uno de los momentos clave: la publicación de la convocatoria de España. Una papeleta para el técnico, Luis de la Fuente, por la cantidad y calidad de los posibles. Con un asterisco grande, hay más de un tocado entre el núcleo duro del exitoso entrenador riojano.

Toca jugar a las quinielas, pero tampoco demasiado. Porque la convocatoria vendrá limitada por la prelista de 55 jugadores que ya avanzó la RFEF a la FIFA. 55 que se quedaron en 54 por la doblemente dolorosa (para él y para todos) lesión de Fermín. Más la de Barrenetxea, 53 y bajando. Demasiados cracks de esos de los que no queremos tener noticias.

España debutará el lunes 15 ante Cabo Verde y para entonces se teme que algunas de las estrellas patrias o no lleguen o lo hagan entre algodones. Por ejemplo, Lamine Yamal o Nico Williams, a los que De la Fuente quiere esperar (y muy bien que hace, por cierto).

Los porteros parecen claros, Unai Simón, David Raya (dos fijos en sus convocatorias) y la reciente incorporación de Joan García, sensación de LaLiga. La duda, ¿optará De la Fuente por su cancerbero de confianza, Unai, o se abrirá a darle la titularidad a Joan García, en un momento extraordinario? Como cuarta opción, remota a ojos de los analistas, Alex Remiro, que sí estuvo en citas anteriores cuando aún no entraba Joan.

Si nos vamos a la defensa, la prelista ofrece algún hueco abierto, aunque no demasiados. Por delante, una ausencia de peso, la del histórico Dani Carvajal, que en unos días conoció su ausencia del Mundial y anunció su adiós al Real Madrid, remate a una temporada en la que todo lo que pudo salir bien salió mal. Sin él, algunos nombres parecen fijos: Marcos Llorente, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella o Alejandro Grimaldo son apuestas seguras salvo sorpresa mayor. La lista pueden completarla dos habituales tras sendos años irregulares (Dean Huijsen y Robin Le Normand), un comodín (Marc Pubill), un nombre con cierto bagaje como Eric García o un recién llegado e ilusionante Cristhian Mosquera.

Viajamos hasta la medular, una de las grandes virtudes de la 'nueva España'. No somos la del 'tiki-taka', pero el nivel se aproxima mucho. La calidad no se discute; el estado físico sí y eso preocupa. Porque a la baja de Fermín se le suman las molestias y recuperaciones a medias de estrellas como Rodri o Martín Zubimendi. Con ellos tocados, tocará confiar en el talento infinito de Pedri como referente de una línea que contará con la polivalencia llevada al extremo de Dani Olmo, así como con Fabián, Gavi y Álex Baena. Y ante las bajas y las dudas puede colarse Alberto Moleiro. A esos nombres toca añadir el de un Mikel Merino nacido centrocampista y reconvertido en un auténtico killer de cara a portería con el seleccionador. Se vio en la última Euro.

La España que conquistó Europa en 2024 lo hizo, sobre todo, por las bandas. El problema es que hoy por hoy esas bandas están llenas de vendas. Las de los aún lesionados Lamine Yamal y Nico Williams. Ambos estarán entre los 26, pero ninguno de los dos llegará al debut de España ante Cabo Verde. Sin ellos de arranque, surgen oportunidades para jugadores que suenan más con el paso de los días como Víctor Muñoz —temporadón el del canterano madridista en Osasuna, aunque también llega a medio gas— o Yeremi Pino.

La punta de lanza toma un nuevo aire con Luis de la Fuente, ante la ausencia ya sabida del otrora capitán Álvaro Morata. Para el Mundial, el seleccionador tirará de uno de sus grandes hombres, un talento per se que cuando se viste con la casaca española saca lo mejor de sí mismo, Mikel Oyarzabal. El gran héroe de la Eurocopa de 2024, vaya.

Como compañero de filas se da por seguro a Ferrán Torres, al alza en hambre y gol. El tercer nombre puro que se maneja es el de Borja Iglesias. La reaparición de un 'renacido' Ansu Fati o la presencia del jovencísimo Gonzalo como bazas alternativas en ataque podrían completar una lista en que De la Fuente ya ha dicho que caben sorpresas.