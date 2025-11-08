David Izquierdo, joven español de barbero en Australia: "Gano 2.764 euros al mes, mucho más que lo que cobraba en España"

Cada vez más jóvenes españoles hacen las maletas en busca de mejores oportunidades laborales fuera del país. Ya no se trata solo de titulados universitarios: camareros, albañiles o peluqueros también prueban suerte en el extranjero, donde los sueldos y las condiciones laborales les permiten vivir con menos estrés económico. Uno de ellos es David Izquierdo, un joven barbero que se ha hecho viral en TikTok tras contar cuánto gana trabajando en Australia.

En su cuenta @zurdo.lcr, David comparte su día a día en el país oceánico y en uno de sus vídeos más comentados desvela su salario. Trabaja cuatro días a la semana, de nueve de la mañana a seis de la tarde, y cobra 35 dólares australianos por hora, unos 19,75 euros. A fin de mes, su sueldo alcanza los 4.900 dólares australianos, es decir, unos 2.764 euros.

La cifra ha sorprendido a muchos usuarios, sobre todo si se compara con lo que se paga en España por el mismo oficio. Según las medias actuales, un barbero español apenas supera los 1.300 euros mensuales. David asegura además que el coste de vida en Australia no es tan distinto al de Madrid, lo que le permite ahorrar cada mes, algo impensable cuando vivía en España.

Su caso no es aislado. Otros jóvenes españoles cuentan historias similares desde Irlanda, donde algunos aseguran ganar más de 2.200 euros mensuales y ahorrar entre 10.000 y 12.000 euros al año. Las comparaciones se multiplican en redes sociales, alimentando el debate sobre por qué profesiones esenciales siguen tan infravaloradas en España.

Más allá del dinero, muchos de estos emigrantes destacan el equilibrio laboral que encuentran fuera: jornadas más cortas, mejores horarios y la sensación de que su trabajo es valorado. Esa percepción contribuye a que el número de jóvenes que se marchan al extranjero crezca cada año.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística lo confirman: un joven español de entre 25 y 29 años gana de media 20.459 euros al año, apenas 1.700 euros mensuales brutos. Mientras tanto, la vivienda se encarece un 12,7 % interanual, el mayor aumento desde 2007, lo que hace casi imposible independizarse o ahorrar.

El testimonio de David Izquierdo refleja una realidad cada vez más evidente: oficios que en España apenas permiten sobrevivir, en otros países se convierten en profesiones con futuro. Su historia reabre una pregunta incómoda: ¿hasta cuándo seguirá España perdiendo a sus jóvenes por no poder ofrecerles un salario digno?