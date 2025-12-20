Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Protección Civil manda un Es Alert por lluvia en Badalona, Vallàs Oriental y Maresme
Redacción HuffPost
Personas se protegen de la lluvia en el centro de Barcelona, en una fotografía de septiembre pasado.
Personas se protegen de la lluvia en el centro de Barcelona, en una fotografía de septiembre pasado.Lorena Sopena

Protección Civil ha enviado un mensaje Es Alert a móviles de la ciudad de Badalona (Barcelona) y distintos municipios de las comarcas del Vallès Oriental, Maresme y Barcelonès por lluvia torrencial.

Este organismo ha indicado que el frente de lluvia que afecta a Cataluña desde la noche de este viernes se ha enquistado de nuevo en el municipio de Badalona y en los de Canovelles, Granollers, Parets del Vallès, Montmeló, Montornés y Martorelles, donde se ha enviado el Es Alert.

También se ha mandado el mensaje a los móviles que se encuentran en los municipios de Sant Fost de Campsentelles, Montcada i Reixach, Tiana, Montgat y Santa Coloma de Gramenet.

Cataluña tiene activado desde este viernes el plan Inuncat ante la previsión de fuertes lluvias durante el fin de semana.

EFE