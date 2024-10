De Aldama pide anular su ingreso en prisión por prolongarse su detención más de 72 horas

El "comisionista" de la trama Koldo Víctor de Aldama, que ingresó la semana pasada en prisión por su presunta implicación en una trama de presunto fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros, ha pedido ser puesto en libertad por, supuestamente, haberse prolongado su detención más allá de las 72 horas.

De Aldama denuncia esta situación en el recurso de reforma que ha interpuesto su defensa ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que el pasado jueves decretó su ingreso en prisión provisional por esta causa.

En el recurso, al que ha tenido acceso EFE, su abogado relata que De Aldama fue detenido el lunes 7 de octubre a las 7:40 horas por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que acudieron al registro en su domicilio, y no fue hasta las 11:00 horas del jueves 10 cuando se celebró la vistilla en la que se le decretó la prisión provisional.

El juez manda a prisión a De Aldama por presunto fraude millonario en el IVA de hidrocarburos El supuesto conseguidor en el 'caso Koldo' está acusado de estafa en los impuestos de hidrocarburos por valor de más de 180 millones de euros.

La defensa de Aldama denuncia una "grave lesión constitucional"

Esto es, "transcurridas más de 72 horas desde la detención", lo que, según su defensa, "impedía el dictado de un Auto de prisión, porque la única resolución posible era la de libertad del detenido".

"Hay que tener en cuenta -prosigue el escrito- que la detención se produjo por la policía para la práctica de los registros ordenados por el Juzgado Central de Instrucción, lo que expresa que, estando la causa ya judicializada, la detención debe entenderse como detención judicial, quedando el detenido desde el momento mismo de la detención a disposición del Juzgado, con independencia de que se dictara o no un Auto judicial -escrito- de detención".

Por ello, la defensa entiende que la prisión acordada produce "grave lesión constitucional" al vulnerar varios derechos fundamentales como el de la libertad personal y el derecho de defensa.

Además de apelar a la presunta nulidad del ingreso en prisión, De Aldama combate los motivos en los que se ha basado el juez para encarcelarle de forma preventiva, pese a que la causa está declarada secreta, y sin que su defensa haya tenido acceso a los elementos que fundamentan su imputación.

"Con la sola lectura del Auto recurrido se evidencia que los razonamientos que se contienen en la resolución recurrida son a menudo arbitrarios, en el sentido de carentes de soporte objetivo, y se alejan de la realidad".

Critican que en el auto "se especula"

Dicha resolución, añade el escrito, "no expresa vinculación alguna del Sr. De Aldama respecto de las sociedades suministradoras, sus administradores, y mucho menos con relación al cumplimiento de sus obligaciones tributarias".

También critica que en el auto "se especula" con que “pudiera haber otras sociedades titulando cuentas bancarias en el extranjero que aún no han sido identificadas y, a través de las cuales, podrían operar los investigados salvaguardando el patrimonio vinculado”.

Todo ello, abunda, "sin mayor concreción respecto del Sr. De Aldama y que en consecuencia no podemos contradecir, porque no deja de ser una conjetura que no puede servir para fundamentar una decisión grave de prisión sin fianza, toda vez que el Juzgado reconoce que la conclusión se formula en términos hipotéticos".