ENCUESTA: ¿Deben quitarle las medallas y distinciones a Julio Iglesias?

Las denuncias contra Julio Iglesias por agresión sexual, que están ya en manos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, han agitado a la opinión pública en las últimas horas.

En concreto, una investigación de Eldiario.es y Univisión llevada a cabo durante tres años ha sacado a la luz los testimonios de dos exempleadas de sus residencias de Punta Cana y Bahamas, que relatan agresión sexual, control y trato vejatorio por parte del cantante en 2021.

Las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes y de la Comunidad de Madrid

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha defendido este miércoles que por "ética" habría que retirarle la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que recibió en 2010.

En declaraciones a La 1, ha señalado que no cree que esto vulnerara la presunción de inocencia del artista y que ya ha hablado de esta cuestión con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Más Madrid también ha reclamado que se le retire la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid que se le concedió en 2012, pero a tenor del sonado tuit de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, es algo que no ocurrirá.

"Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", escribió en X para defenderlo.

El debate está servido

En redes sociales también se ha montado el debate acerca de si se debería tomar esa medida de inmediato; si hay que esperar al veredicto de la Justicia o si hay que saber trazar la línea entre lo que haga el autor de su obra.

En El HuffPost queremos conocer cuál es tu opinión: te animamos a que votes en nuestra encuesta y puedes dejarnos tu comentario.

Pincha aquí para votar si no ves la encuesta correctamente.