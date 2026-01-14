Esther, española con 44 años cotizados, quiere jubilarse: "Se me quedaría una pensión de la quinta parte de lo que estoy cobrando"

Esther es una española de 63 años que, tras 44 años cotizados, quiere jubilarse, tal y como cuenta en el programa 'Y ahora Sonsoles'. Sin embargo, según critica, si lo hiciese ahora, le quitarían hasta un 21% de su pensión, lo que se traduce en una quinta parte de lo que está cobrando, es decir, se quedaría con "a lo mejor 1.300 euros". "Llevo trabajando 44 años y me quiero jubilar ya, pero me niego a aceptar esta reducción, es una vergüenza", afirma la misma.

Y es que, a partir de 2026, la jubilación ordinaria será a los 66 años y 10 meses, o en los 65 años para los que hayan cotizado menos de 38 años. Además, quien quiera jubilarse a partir de los 63 años podrá hacerlo. Eso sí, con algunas condiciones, como la que Esther deberá afrontar ahora.

"No es justo. Pero es lo que hay", le responde el economista Luis García. "Es lo que hay, porque además sois la generación que más ha cotizado, que más habéis trabajado. Y todos los que ahora se están incorporando al mercado laboral no han cotizado tanto, no están cotizando, y de lo que estamos hablando es de la sostenibilidad del sistema. No te quitan porque no hayas cotizado, sino porque vas a estar cobrando mucho. El problema es que vivimos más y al vivir más cobramos más", destaca el experto, que aunque afirma que entiende el malestar de la señora, cree que jubilarse antes de tiempo solo agrava el problema actual.

El envejecimiento de la población, una de las claves

Una de las claves en este sentido es que la esperanza de vida se ha incrementado con el año, lo que ha invertido la pirámide poblacional. "El sistema no está pensado para jubilarnos a los 65 años y vivir 30 años más. Sobre todo en un contexto en el que apenas hay jóvenes cotizando. Cada vez menos. La pirámide poblacional se ha invertido entonces, pues no tenemos las cuentas como cuando la pirámide poblacional era otra", explica por su parte Marta García Aller, quien apunta al envejecimiento de la población como una de las causas.

"Sabiendo que la esperanza de vida una vez que te jubilas ya no es de unos pocos años, sino afortunadamente de 20 o incluso 30, hay que ajustar las cuentas a la realidad de lo que vivimos. Y para los que han trabajado más años puede parecer más injusto, pero desde el punto de vista realista, veíamos ahora el testimonio de una de las jóvenes que salía, esto molesta mucho a los 55 o 60 porque lo tienes cerquita", afirma García, que recuerda a la señora que a pesar de sus quejas las pensiones no han parado de revalorizarse mientras que los sueldos no lo han hecho de forma pareja.

"Sin embargo, eso a los jóvenes esto ni siquiera les plantea un problema, porque su problema es que mientras que las pensiones se revalorizan con el IPC sus sueldos están estancados y no pueden siquiera pensar en una vivienda" sentencia la misma.