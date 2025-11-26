Desaparecen miles de kilos de monedas en los parquímetros y las sospechas surgen al ver la cuenta de un empleado municipal

Lo que parecía una rutina anodina —vaciar los parquímetros de Kempten (en Alemania)— se convirtió, durante meses, en la fuente de un botín inesperado: más de un millón de euros en monedas, según la Fiscalía de Baviera. El acusado, un trabajador de 40 años del departamento de obras municipales, está ahora en prisión preventiva junto con su esposa, señalada como colaboradora en el esquema.

La investigación comenzó cuando un banco local elevó un informe por posible blanqueo de capitales. Los empleados notaron un patrón: ingresos frecuentes, en grandes cantidades y siempre en monedas, realizados en varias cuentas. La alarma llevó a las autoridades a rastrear la procedencia de ese dinero metálico.

Las pesquisas condujeron rápidamente al empleado municipal cuya labor diaria consistía en vaciar las máquinas de pago de estacionamiento. Según la Fiscalía, habría aprovechado su acceso para extraer el contenido de los parquímetros en al menos 720 ocasiones, desviando sistemáticamente las monedas hacia sus propias cuentas bancarias. Su esposa, con acceso a los mismos depósitos, está acusada de haber participado activamente en la operación.

Tanto el trabajador como su pareja fueron detenidos el pasado lunes. Un juez del Tribunal de Distrito de Kempten ha dictado prisión preventiva para ambos mientras continúan las investigaciones. Por el momento, no ha trascendido si han declarado sobre los hechos.

La magnitud del fraude ha sorprendido a las propias autoridades municipales. "Estoy profundamente consternado por estas acusaciones", señaló el alcalde del lugar, tal y como recoge Bild, quien señaló además que se han registrado oficinas, revisado documentación y que los empleados han colaborado en todo momento.

Tras el escándalo, el ayuntamiento ha anunciado una revisión exhaustiva de los protocolos de manejo y control de los ingresos procedentes de parquímetros. Una comisión ya ha sido creada para analizar por qué un desfalco de esta escala pudo pasar inadvertido durante tanto tiempo y qué fallos en el sistema lo permitieron.