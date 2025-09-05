Descubren una moneda de 2.000 años de antigüedad con una reina en su cara cuya vida fue digna de Hollywood

Un joven arqueólogo ha encontrado en un estacionamiento del Parque Nacional de la Ciudad de David, en Jerusalén, Israel, una moneda de 2.000 años de antigüedad, que "hasta donde sabemos, (...) es la única de su tipo descubierta fuera de Egipto". Según afirma el joven detrás del hallazgo, "estaba tamizando la tierra cuando de repente vi algo brillante".

"Al principio no podía creerlo, pero luego me di cuenta de que era una moneda de oro. En cuestión de segundos, corrí emocionada por la excavación. ¡Llevo dos años excavando aquí y por fin he encontrado oro", exclamó al medio popularmechanics. Según describen los arqueólogos, la moneda se sitúa en torno al 241 a.C. y el 246 a.C y está compuesta por oro puro (99,3%).

En un lado de la moneda aparece la cara de la reina Berenice II de Egipto, quien se muestra con una diadema, velo y collar, mientras que en el otro lado aparece una cornucopia, la cual simboliza la fertilidad y la prosperidad.

"Berenice no solo aparece como consorte del rey, sino posiblemente como gobernante por derecho propio. Este es uno de los casos más antiguos de una reina ptolemaica representada en una moneda con su título durante su vida", señalaron Robert Kool y Haim Gitler, Jefe de Numismática de la Autoridad de Antigüedades de Israel y Curador Jefe de Arqueología y Numismática del Museo de Israel, respectivamente.

Y es que, la historia de esta antigua mujer es digna de una película de Hollywood. Hija del rey Magas de Cirene y de Apama, su matrimonio con el tercer gobernante de la Dinastía Ptolemaica del Antiguo Egipto, Ptolomeo III Evergetes, hizo posible la reanexión de Cirene a Egipto. Además, cabe destacar que se trata de la primera reina del Egipto ptolemaico que hizo acuñar monedas con su efigie.