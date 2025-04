Detenidas cuatro trabajadoras de una guardería de Torrejón por la agresión a una bebé

La Policía Nacional ha detenido a cuatro trabajadoras de una guardería de Torrejón de Ardoz (Madrid) por la agresión a una bebé, a la que una de las cuidadoras zarandeó y golpeó contra la pared mientras le intentaba dar de comer.

La mujer que agredió a la niña fue detenida este jueves por la tarde por un delito contra la integridad moral, y otras tres han sido arrestadas este viernes, una de ellas por un delito contra la integridad moral y otras dos como presuntas autoras de un delito de omisión, según ha avanzado El Mundo y han confirmado a EFE fuentes policiales.

En un vídeo publicado por el citado medio se observa a la trabajadora empujando a la bebé contra la pared, lo que le provoca un golpe en la cabeza, y sujetándole la cara con violencia mientras le dice frases como “que no me escupas la comida” o “me tienes harta”.

Todo ello en presencia de otras cuidadoras de la guardería, que no tratan de parar la agresión a pesar de encontrarse a escasos metros.

Las Unidades de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Torrejón de Ardoz están investigando estas imágenes.

