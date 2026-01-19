Este discurso desmonta a los votantes de ultraderecha que señalan a los inmigrantes: el aplauso se oye a kilómetros

El politólogo y activista Mamadou Yera reflexiona sobre por qué están calando los discursos de la extrema derecha en España

El auge de la ultraderecha en nuestro país es una realidad incontestable, y son muchos los que están alertando de las consecuencias que puede tener la formación de un gobierno donde tengan representación partidos con discursos xenófobos.

En el último episodio del podcast Saldremos mejores, conducido por Inés Hernand y Nerea Pérez de las Heras, han reflexiona sobre ello, dando voz a Mamadou Yero, un joven politólogo y militante de la Organización Juvenil Socialista de Catalunya.

Nacido en Senegal, Mamadou Yero llegó a España con cinco años, y lo que ha dicho en Saldremos mejores pone de manifiesto cómo los patrones de pensamiento de la extrema derecha se ha insertado en nuestro país sin que apenas seamos conscientes.

"A día de hoy, cualquier problema que tiene la sociedad, siempre aparece que el inmigrante tiene algo que ver", ha afirmado de forma rotunda, exponiendo cómo piensan muchas personas.

"No es casualidad y no es gratuito"

"¿Problema de vivienda? Claro, es que si entra tanta migración entra a competir por la vivienda, sube el precio, no sé qué, no sé cuántos... ¿Problema de trabajo? ¡Es que claro! Si entra la inmigración y encima tienes que encontrar trabajo... ¡En cualquier momento!", ha reflexionado el joven, visiblemente indignado.

Al hilo de esto, Mamadou Yero cree que siempre "se encuentra la forma de involucrar a la migración como la explicación", y además ha ofrecido cuál es la explicación de que este discurso triunfe entre muchos votantes.

"No es casualidad, no es gratuito. Ante un momento de descomposición de la socialdemocracia, y de la propia estructura nacional, al señalar un enemigo interior y ese enemigo forma parte de una exterioridad que es la que está "provocando" esa problemática lo que tú consigues es una cuestión nacional por el otro lado", ha opinado.

"No, es que somos nosotros, los españoles contra los migrantes. Somos nosotros, los españoles, contra las personas negras... declarando la guerra a un supuesto enemigo interior, y ese enemigo interior lo que te garantiza o lo que quieres que te garantice es una cuestión nacional para que en ningún momento digas: 'Es que, a lo mejor lo que tengo es una vida de mierda porque hay un especulador que tiene 44 bloques y que no para de subirme el alquiler", ha subrayado en Saldremos Mejores.

Para concluir, Mamadou Yero ha hecho una reflexión de por qué ocurre ocurre esto. "Para que nosotros no miremos ahí y entendamos que hay este conflicto de clase, lo que ellos están haciendo, directamente, es decir: 'Miremos al migrante, que es el culpable, y hagamos la guerra del último contra el penúltimo'".