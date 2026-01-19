La Ley de Propiedad Horizontal confirma quién tiene razón: ve que su vecino ha dejado así el coche en el garaje y le deja una nota que no pone de acuerdo a nadie

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) en España es clara en su artículo 9.1 sobre un aspecto que crea a menudo discusiones en las comunidades de vecinos: cada propietario debe usar su plaza de garaje sin perjudicar a los demás y sin invadir zonas comunes o plazas ajenas.

Lo sabe bien un conductor de un garaje de Zaragoza, que ha visto que un vecino utiliza su plaza de garaje para aparcar su coche y su moto, de tal forma que el morro del automóvil sobresale unos centímetros, invadiendo el espacio comunitario.

"El garaje es común. Si no te entran moto y coche, no los metas en la misma plaza. Te compras otra o aparcas algo en la calle, como todos. ¡¡Gracias!!", le ha puesto en una nota al coche en cuestión.

Ese cartel lo ha subido a la red social X la popular cuenta @LiosdeVecinos, que incluso ha publicado un libro sobre los tejemanejes en las comunidades de propietarios con la editorial La esfera de los libros.

Los defensores de la ley

El cartel ha provocado una enorme discusión con dos bandos muy diferenciados. Por un lado, están quienes creen que el vecino que ha dejado la nota tiene razón y la ley lo ampara. "Todo radica en que las normas están para cumplirlas. Si empezamos así, ¿dónde paramos? Y si todos los usuarios de plaza tuvieran el coche... 30 centímetros fuera, o 50 centímetros o 100 centímetros. ¿Cuántos centímetros serían demasiado? ¿Dónde ponemos el límite a no cumplir las normas?", pregunta una persona.

"Por ley debe quedar completamente dentro de la plaza de garaje al no hacerlo y persistir en quedar fuera puede acabar en una multa", insiste otro usuario.

Los partidarios de la manga ancha

Pero también hay quienes creen que, aunque la ley ampara al que se queja, habría que tener un poco más de permisividad, puesto que son muy pocos centímetros los que sobresale el coche.

"Yo en mi garaje lo tengo exactamente igual, sobresale un poquito para poder meter la moto detrás... Hay sitio de sobra para el paso y de momento nadie me dijo nada. Hay que ser muy capullo para quejarse por eso. La envidia es muy mala", dice uno. "Un poquito tiquismiquis...", apunta otro. "Hay gente envidiosa y luego está el de la nota. Qué sale, ¿¿30cm?? Jaja No me jodas", insiste otro.

Qué dice exactamente la ley

El artículo 9.1 de la la Ley de Propiedad Horizontal es el que más se cita en casos como este porque obliga a los propietarios a dos cosas fundamentalmente:

Respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes, tanto de uso general como privativo.

y demás elementos comunes, tanto de uso general como privativo. Hacer un uso adecuado de los mismos y evitar causar daños o perjuicios a la comunidad o a otros propietarios.

Además, el artículo 7.1 de la LPH señala que un propietario no puede realizar actos que perjudiquen los derechos de otro propietario ni alterar las zonas comunes.

En cualquier caso, la ley no especifica centímetros que puede ocupar un coche de una zona común, por lo que son los estatutos de la comunidad, acuerdos de junta o una posible interpretación judicial los que determinan hasta dónde cabe ese respeto.

Lo que sí es destacable es que la LPH no prohíbe aparcar dos vehículos en una misma plaza si caben dentro de los límites de esa plaza y no molestan a nadie.