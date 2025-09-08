Detenido un guardia civil en Oliva (Valencia) por un "delito de tortura" contra una detenida

Un agente de la Guardia Civil del municipio de Oliva (Valencia) ha sido detenido este sábado tras difundirse masivamente en redes sociales un vídeo donde se podía ver cómo el agente agredía en mitad de la calle a una mujer que acababa de detener y que estaba esposada con las manos a la espalda.

Según han confirmado fuentes del Cuerpo, la Guardia Civil ha detenido al agente por un supuesto delito de torturas y contra la integridad moral relacionado con los hechos ocurridos durante la mencionada detención el pasado 23 de julio en Oliva.

Esta detención tuvo lugar el pasado sábado día 6 de septiembre por efectivos del Grupo de Información de la Guardia Civil en Valencia tras localizar un vídeo en redes sociales del momento de los hechos. Desde la Guardia Civil aseguran que se están adoptando "todas las medidas disciplinarias y legales correspondientes". Por el momento, explican, a esta persona se le ha retirado el arma reglamentaria y se encuentra en su domicilio a la espera de las siguientes medidas.

La escena que se hizo rápidamente viral en redes fue grabada desde una vivienda ubicada frente a un local de ocio al que varios agentes de la Policía Local de Oliva y una pareja de guardias civiles acudieron a practicar la referida detención.

Mientras uno de los guardias registraba las pertenencias de la detenida, de espaldas a ella, otro la sujetaba por la cabeza contra la pared y posteriormente la derribaba barriendo sus piernas de una patada, lo que propició una dura caída de espaldas. Posteriormente, según se puede ver en las imágenes, el agente se situaba sobre ella y la arrastraba sin que la detenida diese evidencias de resistencia alguna.