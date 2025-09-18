Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Detienen a una turista británica de 64 años en Benidorm por matar supuestamente con el cable de una aspiradora a una amiga suya
Según recoge EFE, la presunta autora confesó el asesinato a una testigo, quien inmediatamente contactó con los servicios de emergencia.

Coche de la Policía Nacional.Europa Press

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 64 años en Benidorm (Alicante) por presuntamente estrangular a otra mujer, de 66 años, con el cable de una aspiradora en un apartamento del barrio del Rincón de Loix, una zona popular entre los turistas británicos.

El crimen ocurrió en la noche del miércoles, y fue descubierto gracias a la llamada al 112 de una tercera mujer, también de nacionalidad británica, quien alertó a las autoridades tras escuchar de su amiga que había matado a la otra mujer. 

Según las fuentes de la investigación consultadas por EFE, la presunta autora confesó el asesinato a la testigo, quien rápidamente contactó con los servicios de emergencia.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
