Detienen a una turista británica de 64 años en Benidorm por matar supuestamente con el cable de una aspiradora a una amiga suya

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 64 años en Benidorm (Alicante) por presuntamente estrangular a otra mujer, de 66 años, con el cable de una aspiradora en un apartamento del barrio del Rincón de Loix, una zona popular entre los turistas británicos.

El crimen ocurrió en la noche del miércoles, y fue descubierto gracias a la llamada al 112 de una tercera mujer, también de nacionalidad británica, quien alertó a las autoridades tras escuchar de su amiga que había matado a la otra mujer.

Según las fuentes de la investigación consultadas por EFE, la presunta autora confesó el asesinato a la testigo, quien rápidamente contactó con los servicios de emergencia.

