Dos pescadores de Formentera pescan un pez colosal de 49 kilos: "Podría tener 50 o 60 años"

Una captura impresionante en aguas baleares. Los pescadores profesionales, Toni Formiga y Pep Xinzó, han pescado una Xerna de 48,9 kilogramos, que podría tener entre 50 y 60 años de edad. Este ejemplar, perteneciente a la familia del mero, fue capturada a unos 150 metros de profundidad con el uso de una red de fondo.

Según publica el medio Nou Diari, ambos profesionales llevan desde la adolescencia dedicándose a la pesca. De hecho, para Formiga la pesca no es sólo una profesión, sino parte de una tradición familiar que comenzó con su bisabuelo, pescador profesional y continuó con su padre y su abuelo.

En declaraciones al medio asegura que "este trabajo me apasiona", aunque reconoce que "es muy duro y sacrificado". "Lo peor de todo es el papeleo y la burocracia, que a veces parece que pesen más que los peces", crítica.

De acuerdo a la información difundida, el ejemplar de xerna fue vendido a la pescadería Nuestra Señora del Carmen, situada en la localidad de Sant Francesc. El pescador subraya la importancia de estos negocios, ya que gracias a esta y a otras pescaderías de la zona, pueden trabajar todo el año.

Asimismo, y tal y como reza la publicación, esta captura representa no sólo una gran pieza a nivel gastronómico, sino también "una muestra del valor del producto local y del esfuerzo de los pescadores profesionales de Formentera".

Además, representa la tercera posición del podio personal de Formiga. El ejemplar más grande que ha capturado pesaba 56 kilogramos, seguido de otro de 51. Aun así, concluye que "el tamaño, la edad estimada del animal y las condiciones de captura" conviertes a esta Xerma en "una de las más memorables de su trayectoria profesional".