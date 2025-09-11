El alcalde se va de vacaciones, sube al avión y un azafato le entrega una servilleta con un mensaje inesperado

Una sorpresa inesperada. El alcalde de Alytus, una ciudad al sur de Lituana, fue de vacaciones con su familia, y durante su viaje en avión recibió un mensaje conmovedor. Un azafato le entregó una servilleta, y cuando vio lo que había escrito, no podía creerlo.

En una publicación en redes sociales, él mismo ha compartido la experiencia. "Lo más importante no es el chocolate o el café, sino unas palabras de amabilidad", adelanta el alcalde. "En el avión, los niños dormían felices cuando la azafata se acercó y les entregó dos chocolates y servilletas dobladas", relata.

No obstante, en el momento de la entrega sus hijos se encontraban durmiendo, y él advirtió a la tripulación que no había pedido nada. Sin embargo, al abrir las servilletas se encontró un mensaje: "Alytus te ama. De la gente de la ciudad". Cuando el servicio volvió a pasar, preguntó quién había sido el autor del regalo. Se trataba de un joven que creció en la ciudad y viajaba para reencontrarse con sus familiares.

"Lo más importante aquí no era la comida, sino las amables palabras", reitera. "Todos los días leo cientos de comentarios sobre el hecho de que se está manteniendo el camino equivocado, se está reparando la escuela equivocada, se plantan flores del tipo o color incorrecto, el artista equivocado en el evento...", agrega. Pero, "¿algo estaré haciendo bien en la vida?", cuestiona.

El alcalde asegura que el "amable" joven, ve como la ciudad se está volviendo "cada vez más hermosa". "Hay menos baches en las calles, más fuentes en los parques, los eventos son cada vez más divertidos, se están construyendo nuevas casas y se están creando nuevos negocios", explica. "No es ningún secreto que a veces nos falta esa positividad en la ciudad, y a un lituano le resulte difícil decir cosas bonitas", bromea y concluye.