El dueño de un taller de coches se vuelve un poco 'Batman' para lidiar con ladrones de ruedas y los rastrea hasta su apartamento

El Batman contra los ladrones de ruedas de automóvil acapara titulares en los medios de comunicación. Jon Petrie, propietario de la compañía Tender Car Collision en la ciudad de Milwaukee, en Estados Unidos, se ha vuelto popular con su nueva forma de capturar los hurtos.

Según publica el medio Yahoo! Finance, a pesar de poner una cerca y contratar seguridad privada, seguía sufriendo robos, por lo que tuvo que buscar y pensar una forma de liberarse. Por ello, colocó rastreadores GPS en las llantas para tratar de atrapar a los ladrones en el acto.

En declaraciones recogidas por el digital, él mismo asegura que "fue un sentimiento extremo de frustración e impotencia y este fue uno de los últimos recursos de ira extrema". De hecho, dice que "salgo de mi casa como Batman en medio de la noche, tratando de ver a dónde van estas ruedas", asegura.

De acuerdo a la información difundida, el mecánico, junto a la policía, rastreó el dispositivo GPS, que estaba escondido debajo de la llanta de uno de los automóviles. Finalmente, llegaron hasta una camioneta Honda Odyssey, que también se pudo ver en los vídeos de vigilancia de su establecimiento y lograron capturar al ladrón.

Este técnico de Milwaukee conoce "de primera mano el aguijón del robo de ruedas", tal y como reza la publicación. Tanto su taller, como su Honda Prelude 1990 restaurado, fueron atacados, y los ladrones "se llevaron las ruedas y dejaron el automóvil en bloques". Por su parte, las autoridades han informado que una red de ladrones ha atacado varios talleres de automóviles locales, robando casi 30.000 dólares en ruedas y neumáticos.

De acuerdo a la información difundida, las ruedas y los neumáticos son las piezas de los automóviles más comúnmente robadas. Todo esto tiene una explicación: las llantas se pueden retirar en cuestión de minutos. Además, al no estar geolocalizadas, es difícil rastrearlas, por lo que acaban siendo revendidas a precios elevados.

Un experto en mecánica de automóviles, en declaraciones recogidas también por el medio, asegura que "el costo de reemplazar ruedas y neumáticos robados puede superar los 2.000 dólares". "Si su póliza de seguro de automóvil tiene cobertura integral, entonces su compañía de seguros pagará la mayor parte de su pérdida. Sin embargo, siempre pagarás algún precio".

En el medio se enumeran algunos consejos para evitar el robo de ruedas.

Estacione su automóvil en un garaje o en zonas bien iluminadas.

Reemplazar una de las tuercas decada rueda con un candado.

Gira el volante, y estacionarlo cerca de un bordillo en un ángulo de 45 grados.