El fondeo del MV Hondius en Canarias se convierte en una "atracción turística": "Era esto o quedarme en la piscina"

El fondeo del MV Hondius en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona sigue acaparando la atención internacional. El crucero llegó a la bocana de los muelles canarios este domingo de madrugada, con un pasaje de más de un centenar de personas entre las que estalló un brote de hantavirus. A finales de abril falleció un holandés de 70 años, días después lo hizo su esposa de 69, ya desembarcada en Sudáfrica. Por último, ya en mayo, murió una mujer alemana, cuyo cuerpo continúa a bordo.

Ese es el siniestro saldo de un brote que ha hecho que el mundo vuelva a contener el aliento. Aunque las autoridades internacionales siguen haciendo hincapié en que el hantavirus no es el coronavirus, la llegada del buque a Canarias ha generado una polvareda política. Tres muertos y ocho positivos de hantavirus, más dos sospechosos, buena parte del pasaje, que este lunes sigue desembarcando bajo estrictos protocolos sanitarios, están dejando imágenes para la historia.

Eso no ha impedido que la frivolidad también haga acto de presencia en la zona. En estas circunstancias es imposible no contar con que se acercarán curiosos. Aunque los protocolos en el puerto son muy estrictos y el recinto portuario será completamente desinfectado una vez el buque abandone Canarias al caer la tarde, son varios los turistas que se han querido acercar a los alrededores para comprobar in situ lo que está pasando... a pesar de que en la zona ya hay acreditados más de 400 periodistas.

Es precisamente el diario británico The Guardian el que ha llamado la atención sobre el fenómeno. "El barco del hantavirus se convierte en la nueva atracción turística de Tenerife", escribe la enviada del rotativo. "En una colina polvorienta con vistas al océano Atlántico, grupos de turistas y lugareños se reúnen para presenciar la nueva atracción de la isla. Algunos observan con prismáticos mientras otros toman fotos con sus teléfonos de un barco que se encuentra a cientos de metros".

"Era esto o quedarme tumbada junto a la piscina"

The Guardian llega a conversar con dos turistas británicas que contemplan la escena desde un coche de alquiler. Emma Armitage y Amy Byres son dos jóvenes británicas (proceden de Sheffield) que han venido a festejar el cumpleaños de esta última: sopla 22 velas. La primera concede que están ahí curioseando porque tenían "algo de tiempo libre" antes de que despegara su vuelo de vuelta a casa. "Era esto o quedarme tumbada junto a la piscina todo el día", remata la segunda.

Llegaron el lunes y aclaran al diario que habían estado siguiendo todo el acontecimiento a través de TikTok. "Estábamos usando TikTok para ver dónde estaba y entonces vimos el nombre del puerto y vinimos aquí. Es realmente interesante, ¿verdad?", aducen en declaraciones a la periodista del The Guardian. Por supuesto, la estampa, a pie de dársena, es bien distinta.