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Una pasajera francesa del Hondius que tenía síntomas ha dado positivo en hantavirus
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Una pasajera francesa del Hondius que tenía síntomas ha dado positivo en hantavirus

Después de esos primeros síntomas mientras volaba hacia París desde Canarias, el estado de esa mujer "ha empeorado esta noche".

Redacción HuffPost
Agencias
Los pasajeros evacuados este domingo por la tarde del crucero MV Hondius en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) se dirigen con sus pertenencias personales al autobús de la Unidad Militar de Emergencias
Los pasajeros evacuados este domingo por la tarde del crucero MV Hondius en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) se dirigen con sus pertenencias personales al autobús de la Unidad Militar de EmergenciasEFE

Una mujer que figuraba entre los cinco franceses que el domingo fueron evacuados del barco HV Hondius desde Tenerife a París y que presentó síntomas de hantavirus durante el vuelo,ha dado positivo en el test al que se le sometió, ha revelado este lunes la ministra francesa de Sanidad, Stéphanie Rist.

Después de esos primeros síntomas mientras volaba hacia París desde Canarias, el estado de esa mujer "ha empeorado esta noche", ha explicado la ministra en una entrevista a la emisora France Info.

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Por otro lado, Rist ha señalado que se ha identificado a 22 franceses como casos de contacto que van a estar en aislamiento.

Redacción HuffPost
Agencias
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