El hijo menor de Juana Rivas pide ayuda a Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Save the Children: "Nadie me escucha"

El hijo menor de Juana Rivas, cuya entrega al padre, el italiano Francesco Arcuri, está prevista para este viernes en un lugar privado por orden judicial, ha enviado cartas manuscritas y firmadas por él mismo pidiendo auxilio al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Save the Children.

En las misivas, a las que ha tenido acceso Europa Press, el menor suplica ayuda para quedarse en España y denuncia presuntos malos tratos por parte de su progenitor. Están dirigidas al miembro del Comité de los Derechos del Niño, Philip D. Jaffé; al director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán; y a la directora general de Save the Children España, Isla Ramos.

Daniel afirma por escrito que su padre le "pega" y lo "trata muy mal", y que teme por su seguridad si es devuelto a Italia: "Llevo toda mi vida asustado por culpa de mi padre, que siempre me ha maltratado. Un día me tiró por las escaleras y me hizo mucho daño en las costillas, que las tengo deformadas". "Nadie me escucha, ya tengo once años y sé lo que quiero para mi vida", reclama.

"Ayer lo pasé muy mal, durante horas pedí gritando ayuda y le decía a las psicólogas que no me podía ir a Italia", señala el menor, haciendo referencia a lo sucedido este martes en el punto de encuentro familiar de Granada. "Me va a matar como vuelva", exclamó a las puertas del centro el pequeño.

Allí pasó alrededor de dos horas y media junto a su hermano mayor, residente en España, mientras esperaba al padre, que tenía previsto llevarlo consigo en cumplimiento de una resolución judicial italiana.

La entrega no se materializó finalmente después de que la madre, Juana Rivas, sufriera una crisis de ansiedad tras dejar al niño en el centro, lo que obligó a su traslado en ambulancia. El padre, al ver que no se completaba la entrega, se marchó sin el menor.

A la salida del punto de encuentro, Paqui Granados, asesora de Juana Rivas en el Centro de Información a la Mujer de Macarena, denunció la situación del niño: "Se le está exigiendo a un menor de 11 años que ha denunciado amenazas de muerte por parte de su padre un grado de resistencia que no se pediría ni al adulto más fuerte en cualquier rincón de Europa".

Los abogados de Rivas invocan el Convenio de La Haya y piden a Bolaños que impida la entrega de Daniel

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada ha dado un plazo de tres días a las partes para coordinar la ejecución de la sentencia este viernes en un entorno privado, evitando los factores que impidieron la entrega anterior.

La situación ha reavivado la preocupación por el bienestar del niño, especialmente después de que el equipo jurídico de Rivas solicitara formalmente al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que intervenga como "autoridad central española" para frenar la entrega del menor.

La petición se basa en una de las excepciones contempladas en el Convenio de La Haya sobre sustracción internacional de menores. Según el escrito, los abogados argumentan que debe prevalecer el interés superior del menor, especialmente a la espera del juicio que se celebrará en septiembre en Italia contra Arcuri por presunto maltrato hacia sus hijos.

El Convenio de La Haya de 1980 obliga a los países firmantes a devolver a los menores sustraídos ilegalmente a su país de residencia habitual, Italia, en este caso, cuando uno de los progenitores tiene la custodia.

Sin embargo, contempla excepciones, como la posibilidad de no proceder a la restitución si se acredita un "grave riesgo de que la restitución lo exponga a un peligro físico o psíquico" o lo sitúe en una circunstancia "intolerable".

El equipo jurídico de Juana Rivas espera que el Gobierno atienda su petición y active la excepción del Convenio, alegando que devolver al menor a Italia en estas circunstancias supondría un riesgo inaceptable para su bienestar.