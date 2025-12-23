Un aficionado al bricolaje obtiene 3.000 litros de agua caliente al día sin luz, petróleo ni gas

Un aficionado al bricolaje ha demostrado que no hace falta electricidad, gas ni petróleo para disfrutar de agua caliente en abundancia. Con materiales básicos y un diseño ingenioso, este inventor de la India ha conseguido construir un colector solar casero capaz de calentar hasta 3.000 litros de agua al día, aprovechando únicamente la energía del sol.

La iniciativa, difundida a través del canal de YouTube Desi Ideas & Creativity, muestra una solución práctica a un problema cotidiano en muchos países en desarrollo, donde el acceso al agua caliente sigue dependiendo de métodos contaminantes y costosos como la leña o el carbón.

Frente a estas alternativas, los colectores solares térmicos se presentan como una opción limpia, sostenible y económica, aunque los modelos industriales suelen ser inaccesibles para gran parte de la población.

Un sistema sencillo

El diseño del colector solar térmico destaca por su simplicidad. Según el medio Chip, tiene forma de una especie de bañera cóncava utilizando dos paneles de madera semicirculares como laterales y una fina lámina metálica doblada y atornillada. En el interior, una manguera de jardín se enrolla en forma de espiral y se coloca en el punto focal de la estructura, donde recibe la máxima radiación solar.

Para aumentar la eficiencia, el interior de la bañera puede recubrirse con una lámina reflectante que concentra aún más el calor. El agua procede de un depósito externo, circula por la manguera calentándose con la exposición al sol y sale por el lado opuesto a una temperatura mucho más elevada.

Resultados sin consumo energético

Las pruebas realizadas en el propio vídeo evidencian el potencial del invento. Con una temperatura inicial de 18 grados centígrados en el depósito, el agua sale del colector a unos 45 grados.

La eficiencia aumenta aún más al cubrir la estructura con un panel de vidrio, que genera un efecto invernadero capaz de elevar la temperatura otros 20 grados adicionales. Este sencillo añadido transforma el sistema en una solución altamente eficaz, capaz de producir grandes volúmenes de agua caliente sin coste energético ni emisiones contaminantes.

Impacto social y ambiental

Más allá del ingenio técnico, el valor del invento reside en su impacto potencial. La adopción de estos minicolectores solares podría mejorar notablemente la calidad de vida en regiones con recursos limitados, reducir la dependencia de combustibles fósiles y aliviar la carga económica de muchas familias.

Además de ser útil en contextos rurales o países en desarrollo, también puede servir como proyecto de bricolaje sostenible para jardines, duchas exteriores o viviendas que buscan reducir su huella ambiental.