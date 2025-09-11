El hombre cree haber ganado 100 euros en la lotería y cuando descubre la cantidad real entra en estado de shock

Un hombre en Italia se llevó toda una sorpresa después de enterarse de que había sido uno de los agraciados del sorteo de lotería que había adquirido, sin saber que aquel golpe de suerte tan solo sería el inicio, pues el premio que él pensaba que había obtenido era mayor de lo que imaginaba.

Todo comenzó cuando fue a comprobar una tarjeta de rasca y gana al estanco de Rubano, situado en la provincia italiana de Padua, tras pensar que había conseguido cien euros con el boleto. Sin embargo, cuando el encargado del local le dijo lo que había ganado de verdad, se llevó toda una sorpresa. "Se arrancó el pelo y me preguntó, con una sonrisa, si bromeaba, pero no era broma", señaló el dueño del estanco al Correo del Veneto.

"Recordamos todo lo de ese día, porque cuando pasa algo así, no puedes dejar de pensar en ello. Llegó con su sonrisa de siempre. Estaba contento y se apoyó en el mostrador, explicando que quería retirar los cien euros que, por pura suerte, había conseguido", afirmó el hombre, quien tampoco sabía el verdadero valor del premio.

"Usé la aplicación de 'raspaditos' de mi móvil para comprobarlo y no podía creer lo que veía. Ni siquiera sabía cómo decírselo de la emoción. Cuando le dije que quizá había leído mal y que de verdad había ganado cien mil euros, se puso furioso y me preguntó si era una broma", agregó el mismo que dijo que aunque celebraron juntos no ha vuelto a ver al hombre por la zona, pues tal y como cree, seguirá festejando.