El permiso ESTA para viajar a EEUU será más caro a partir del 30 de septiembre: date prisa si no quieres pagar más

Vista de Pebble Beach, el puente de Brooklyn y el horizonte de Manhattan durante el atardecer sobre el East River en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

El verano ya ha quedado atrás y la mayoría ha vuelto a la rutina, pero si eres uno de los afortunados que está planeando hacer un viaje y Estados Unidos es el país escogido, conviene tener algo muy presente: a partir del 30 de septiembre el permiso ESTA para viajar a Estados Unidos sube de precio.

Esta medida afecta a 41 países, entre ellos España, y se deba a la reforma fiscal "Big, Beatutiful Bill", impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha revisado al alza la Autorización Electrónica de Viaje (ESTA, Electronic System for Travel Authorization). Esto se implementa, además, en un momento en el que ha descendido el turismo debido a las políticas de la Administración Trump.

El ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es una autorización electrónica obligatoria para aquellos que deseen viajar a EEUU que evita el farragoso y largo proceso de las visas convencionales. Así, deben solicitarlo los ciudadanos interesados en viajar a EEUU siempre que el viaje sea por turismo, negocios tránsito o tratamiento médico y tiene una duración máxima de 90 días.

Cuánto aumenta su precio

En concreto, a partir del 30 de septiembre el precio del ESTA será de prácticamente el doble: subirá de los 21 dólares acutales (unos 18 euros) hasta los 40 dólares (unos 35 euros). Por lo que si tienes pensado viajar en lor próximos meses y aún no tienes la autorización date prisa.

Cómo solicitarla

Realizar la solicitud es muy sencillo. Solo hay que completar un formulario a través de la web oficial del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU. En él hay que responder a preguntas personales, sobre el viajes y de seguridad y, por supuesto, realizar el paso con tarjeta. Dentro de la misma web se podrá seguir el estado de la solicitud para comprobar si se otorga o no la autorización.

Es obligatorio tener este permiso antes de viajar, y se recomienda solicitarlo al menos 72 horas antes del vuelo. Lo bueno es que una vez conseguido su validez es de dos años, o hasta que el pasaporte expire.