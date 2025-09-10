El plan de 570.000 euros en la granja triunfa con el regreso de las especies: "Como era hace unos 100 años"

Un proyecto medioambiental británico celebra la repoblación de Green Farm, una granja cerca de Worcester, al centro de Inglaterra. Este estudio, en el que se han invertido más de 500.00 libras esterlinas (578.000 euros en la conversión actual), ha resultado con el regreso de muchas especies de plantas, animales y aves. El trabajo está financiado por algunas organizaciones sin ánimo de lucro de Reino Unido.

En declaraciones recogidas por el canal británico BBC, Dominique Cragg, gerente de uno de los proyectos, afirmó que "lo que hemos tratado de hacer es retroceder el reloj a lo que era hace unos 100 años". Para hacerlo, y desde un primer momento, han tenido que plantar "algunos árboles frutales". De este modo, los manzanos o ciruelos, "aportan muchos beneficios diferentes a la vida silvestre, desde la flor de primavera hasta las frutas de otoño".

"Además, la estructura de esos árboles a medida que crecen hasta la vejez puede ser fantástica", asegura. La granjera pone de ejemplo a los murciélagos, que se posan en sus ramas, o incluso "algunas aves anidan". Tal y como reza la publicación, precisamente, la población de aves y de ratones de campo ha aumentado. "Si traes tantos lugares diferentes para vivir, reproducirte y alimentarte como sea posible, solo obtendrás más especies y eso es lo que buscamos", agrega la británica.

Por su parte, la oficial del proyecto, Julie Grainger, asevera, en declaraciones también recogidas por el medio, que "las huellas que están en todos los túneles" del lugar, "podrían ser de ratones de madera o lirones". "Necesitamos analizar los pequeños patrones que hay allí y ver si podemos averiguar cuáles son", explica.

De acuerdo a la información difundida, se han plantado más de 200 metros de nuevos setos, "una carretera para que viajen todo tipo de vida silvestre". "Actuará como una especie de corredor de vida silvestre para pequeños mamíferos como lirones, pero también para navegar murciélagos y todo tipo de cosas", concluye y celebra Cragg en conversación con la cadena británica.