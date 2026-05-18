¿Vives en un barrio rico o pobre? El mapa de la renta en España

Cada año, los datos de renta de los hogares en España funcionan casi como una radiografía silenciosa del país: detrás de los promedios nacionales se esconden realidades muy distintas según el código postal. Hay calles donde la estabilidad económica es la norma y otras donde llegar a fin de mes sigue siendo un reto constante. Esa brecha no siempre se ve a simple vista, pero marca de forma muy clara cómo y dónde se vive en España.

Según el último Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del INE, España ganó renta en 2023, pero no logró repartirla de forma homogénea. La renta neta media por persona subió un 6,9% y se situó en 15.036 euros, una mejora que convive con diferencias territoriales muy marcadas entre el norte y el sur, y también entre municipios y barrios. En conjunto, el avance de los ingresos no se ha traducido en una reducción clara de las desigualdades, sino más bien en una consolidación de las diferencias ya existentes.

En la parte alta del mapa vuelven a aparecer nombres que ya son habituales en este tipo de radiografías. Pozuelo de Alarcón (Madrid) encabezó el ranking de municipios de más de 2.000 habitantes con una renta media anual por persona de 30.524 euros. Le siguieron Matadepera (Barcelona) con 26.720 euros, y Boadilla del Monte (Madrid) con 26.668 euros. Según el INE, los 15 municipios con mayor renta mediana se concentran en Madrid, Barcelona, Bizkaia y Gipuzkoa.

Un sur mucho más pobre

En el extremo contrario, el mapa vuelve a reflejar un sur mucho más castigado por la falta de ingresos. El INE sitúa entre los municipios con menor renta a Iznalloz (Granada) con 8.399 euros por habitante, El Palmar de Troya (Sevilla) con 8.688, y Huesa (Jaén) con 8.825. Si hablamos de provincias, las rentas más bajas se registraron en Almería, Jaén y Huelva, lo que refuerza una brecha territorial que se repite año tras año.

Más allá de la enorme diferencia que ya existe entre los municipios con mayores y menores niveles de renta, los datos apuntan a que esa separación no solo se mantiene, sino que incluso tiende a crecer. En 2022, la renta mediana por unidad de consumo de Pozuelo de Alarcón era 3,55 veces la del municipio con menos ingresos, mientras que este año es casi 3,7 veces mayor, lo que refuerza la idea de que la brecha se extiende cada vez más.

En resumen, la desigualdad en España no se expresa solo en las nóminas, sino también en el territorio. Donostia, Madrid y Barcelona concentran una parte importante de las secciones censales con rentas altas, mientras que Extremadura, Murcia y buena parte de Andalucía aparecen con más peso en las franjas bajas. En otras palabras, el lugar donde vives sigue condicionando, y mucho, tu nivel de vida.