Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El pueblo de Galicia que luchó contra la crisis volviendo a la peseta y a los precios del 2002: les funcionó
Sociedad

Sociedad

El pueblo de Galicia que luchó contra la crisis volviendo a la peseta y a los precios del 2002: les funcionó

La iniciativa reactivó ventas y atrajo a clientes de la comarca.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una mujer sosteniendo una peseta
Una mujer enseñando de las pesetas que se utilizaban en España hasta el año 2002.Getty Images

En enero de 2002, España dio un giro histórico al despedirse de la peseta, la moneda que había acompañado generaciones enteras, para adoptar el euro como símbolo de integración europea. Aquella transición, cargada de expectativas de estabilidad y modernización, dejó también una huella emocional y, con el tiempo, la peseta pasó de ser un simple recuerdo a convertirse en un símbolo de un poder adquisitivo que muchos consideran perdido.

No obstante, lejos de dejar de utilizarse en 2002, la peseta recuperó protagonismo en un enclave gallego hace poco más de una década. En pleno contexto de crisis económica, Salvaterra de Miño encontró una solución poco ortodoxa y muy eficaz: devolver a la calle la moneda de siempre. En 2011, la asociación de comerciantes de Salvaterra organizó una campaña que permitió pagar en pesetas y, durante semanas, la iniciativa reactivó ventas y atrajo a clientes de la comarca.

La idea partió de los propios comerciantes de este pequeño municipio, situado en la provincia de Pontevedra, como respuesta a la parálisis del consumo. Según recoge COPE, los residentes que aún guardaban pesetas en cajas o huchas las pudieron utilizar en tiendas, bares y servicios del municipio gracias a que los comercios aceptaron la moneda antigua y aplicaron la conversión fijada históricamente: 166,386 pesetas por euro.

Billetes en pesetas.
  Billetes en pesetas.Getty Images

Más de un millón de pesetas

La medida no pretendía cuestionar la moneda única, sino reactivar el pequeño comercio local con los propios recursos de los ciudadanos. Dicha campaña, que se fue extendiendo por cerca de cincuenta comercios, multiplicó el flujo de clientes y ayudó a convertir billetes y monedas guardadas en consumo real con un efecto inmediato en la caja diaria. El impacto fue lo suficientemente notable como para llamar la atención de medios nacionales e internacionales.

En cuanto a cifras, La Voz de Galicia registró que la recogida superó las 500.000 pesetas a finales de noviembre de 2011; otras estimaciones posteriores sitúan la recaudación total en torno a la cifra del millón de pesetas a lo largo de los meses que siguieron. Más allá de los números, los comerciantes destacaron una ventaja práctica común: la peseta liberó poder de compra latente y sirvió para promocionar el comercio de proximidad. 

La campaña contó con un procedimiento sencillo: los establecimientos calculaban los precios en pesetas con la equivalencia oficial y, cuando era necesario, gestionaban la conversión para entregar el cambio en euros. Esto fue posible ya que en aquel momento todavía existía la posibilidad de canjear pesetas en organismos oficiales, algo que facilitaba la operativa de los comerciantes. Por su parte, el Banco de España mantuvo la posibilidad de canjear pesetas por euros hasta el 30 de junio de 2021.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 