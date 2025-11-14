Pueden pagar más de 46.000 euros a quien encuentre esta moneda de 2019

En la mayoría de los casos, un error en la producción hace que un objeto pierda valor. Si algo sale defectuoso, tiene una tara o un fallo, lo normal es que se rebaje su precio o incluso se descarte por completo.

Sin embargo, en el mundo del coleccionismo ocurre justo lo contrario: un pequeño error puede convertir una pieza ordinaria en una auténtica joya. Y eso es exactamente lo que ha sucedido con una moneda británica de 2019 que hoy podría valer más de 46.000 euros.

Esta moneda, aparentemente común, se ha convertido en uno de los objetos más codiciados por los coleccionistas debido a un fallo de acuñación relacionado con el Brexit. Lo que debía ser una simple serie conmemorativa acabó transformándose en una rareza que nunca debió existir, y que ahora puede suponer una pequeña fortuna para quien la encuentre.

Nunca debió circular

Cuando el Reino Unido se preparaba para su salida de la Unión Europea, la Real Casa de la Moneda británica acuñó una serie especial de monedas conmemorativas. Estas piezas llevaban grabada la fecha del 31 de octubre de 2019, día previsto para la salida oficial del país del bloque europeo.

Sin embargo, como el Brexit se retrasó y la salida se produjo finalmente el 1 de febrero de 2020, todas las monedas con la fecha anterior debían ser destruidas. Pero algo falló: algunas sobrevivieron, escapando misteriosamente a los controles de la Real Casa de la Moneda.

Según recoge Centrum, el numismático británico Gregory Edmund, la aparición de estas piezas es una “coincidencia increíble” o, en sus palabras, “un auténtico milagro numismático”. Y es que las estrictas normas de la institución hacen casi imposible que un lote erróneo salga a circulación.

Un error que vale miles

La escasez ha disparado su valor. Las monedas con la fecha incorrecta se están vendiendo por más de 40.000 libras esterlinas, lo que equivale a unos 46.000 euros al cambio actual. En la práctica, esto significa que una simple moneda de 50 peniques podría valer lo mismo que un coche nuevo.

El equipo editorial del medio checo Eventos 247 señala que se acuñaron unos 10 millones de ejemplares con la fecha correcta, por lo que si la tirada con la fecha errónea fue similar, aún podrían existir más monedas de ese tipo en circulación. En otras palabras, podría haber verdaderos tesoros escondidos en bolsillos o cajones británicos.