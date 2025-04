El trágico suceso en la vida real que acabó con uno de los personajes más carismáticos de Los Simpson

No hay coincidencias en los Simpson. El personaje Troy McClure, el actor "venido a menos", no respondía a una elección arbitraria. El nombre de pila del personaje rendía homenaje a Troy Donahue. El apellido, a Doug McClure. Los dos fueron actores de Hollywood con trayectorias descendentes que terminaron actuando en películas minoritarias e interviniendo sin continuidad en series de televisión. Una tragedia, en la vida real, no en la ficción, provocó la desaparición del personaje.

Según publica el medio El Debate, los creadores de la serie no ocultaban que recurrían al personaje cuando un episodio no terminaba de convencerlos. Las apariciones se sucedieron desde 1991 a 1998, siempre con la voz doblada de Phil Hartman.

Fue un acontecimiento en la vida de este último, lo que hizo que el personaje desapareciera para siempre. "Una noche de 1998, su esposa, Brynn Omdahl, disparó tres balas a su marido". Hartman, de 49 años, murió asesinado por su propia mujer, que, instantes después de cometer el crimen, "disparó una cuarta bala". "Esta vez a sí misma".

De acuerdo a la información difundida, pocos meses después del asesinato, se emitió la última intervención de Troy McClure. La producción de la serie consideró que "la mejor manera de tener presente a Phil Hartman era no dar continuidad al personaje con la voz de otro actor", tal como concluye la publicación.

