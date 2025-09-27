En este país se busca ministro de Cultura pero la condición es que ignore diplomáticamente los problemas

Oferta de trabajo inédita: Lituania busca a un nuevo ministro de Cultura a través de las plataformas online. Un anuncio, que, no se ve todos los días. Entre los requisitos para el puesto: participar en eventos, cooperar con los miembros del Gobierno, "hacer que los artistas no olviden que la cultura es una prioridad del Estado", o "asegurar la ignorancia diplomática de los problemas de la comunidad cultural".

Tal y como reza la publicación del periódico lituano Lrytas, el miércoles por la noche, el presidente del país, Gitanas Nausėda, aprobó la candidatura presentada por el partido político Nemunas Aušra. Sin embargo, los trabajadores de del Ministerio de Cultura de ese país han convocado protestas en la capital, Vilna, ya que no están de acuerdo con la oferta de trabajo y sus condiciones.

Para adquirir el empleo, lo único que se pide con más ahínco es la capacidad de "hablar largo y tendido, y no decir nada en concreto", y en cuanto a las ventajas: "la capacidad de mencionarlo en la experiencia profesional del CV" o participar en discusiones interesantes sobre el mundo de la cultura.

Además, tal y como se registra en la publicación, se ofrece: un puesto honorífico, un lugar de trabajo oficial en el centro de Vilnius con un suministro constante de café, coche y chófer y una oportunidad única para pasar a la historia de Lituania.

En declaraciones recogidas por el digital, el reclutador de la oferta "se río" cuando fue preguntado por el éxito de la oferta: "No hay personas interesadas". En su opinión, "la situación en el Gobierno puede considerarse deplorable". "Esto nunca había sucedido antes en la historia de la Lituania independiente". Él mismo se muestra "muy decepcionado".

"La cultura es un área muy sensible que afecta a todas las personas de una forma u otra. No estamos hablando solo de teatro, galerías, artistas o figuras culturales, sino de cada persona común que de una forma u otra tiene contacto con la comunidad cultural. Es muy triste cuando a esa parte sensible de la sociedad se le da esta importancia", asegura.