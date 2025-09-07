Encuentra una moneda de 2 euros inusual, cree que es falsa y al final se alegra de no haberla tirado

Un empleado de tienda en Sandersdorf-Brehna (Sajonia-Anhalt) se encontró con una moneda de 2 euros que parecía fuera de lo común, lo que lo llevó a buscar respuestas en Internet, tal y como recogen en la prensa local. Al no poder comprender la rareza de la moneda por sí mismo, decidió publicar dos fotos en Reddit, mostrando tanto el anverso como el reverso de la moneda. Lo que parecía un simple hallazgo, pronto se convirtió en un misterio que los usuarios de la famosa plataforma se apresuraron a resolver.

La moneda, con un color negro intenso tanto en el anverso como en el reverso, llamó la atención debido a su apariencia poco habitual. A pesar de que el distintivo "2" y el diseño de Europa aún eran legibles, el reverso presentaba un motivo inusual también en negro, con la inscripción de Malta. Aunque la autenticidad de la moneda no pudo verificarse completamente, no parecía ser una falsificación, especialmente porque el empleado había proporcionado información adicional al equipo editorial que confirmaba su origen en la ciudad de Sandersdorf-Brehna.

El autor del post en Reddit expresó su sorpresa por el hallazgo: “La encontré en el trabajo, un compañero pensó que era falsa. Pero parece completamente normal”. Rápidamente, los usuarios más experimentados intervinieron, y uno de ellos identificó la moneda como la cuarta edición de una serie conmemorativa lanzada en 2019, titulada "De Niños Solidarios con la Naturaleza y el Medio Ambiente". Según este usuario, la moneda forma parte de una tirada limitada de 300.000 ejemplares y tiene un valor estimado entre 6 y 7 euros, lo que generó casi 1.000 votos positivos en el foro.

El hallazgo no solo sorprendió por el valor de la moneda, sino por su aspecto enigmático. Algunos usuarios bromeaban diciendo que quizás un compañero de trabajo había usado un rotulador permanente para modificarla, pero el autor del post descartó rápidamente esta teoría: “Ni hablar, no parece un rotulador permanente”. Fue entonces cuando un usuario, autodenominado electrochapador, aportó una explicación técnica sobre el color negro de la moneda: “La moneda ha recibido una capa de cromo negro, presumiblemente con una capa de cobre y níquel debajo para mayor adherencia. El color negro se debe a que el cromo, en varios estados de oxidación, se incorpora a la capa durante el proceso de deposición”, explicó, una respuesta que también recibió más de 100 votos positivos.

La comunidad de Reddit siguió debatiendo sobre las posibles razones por las que alguien trataría una moneda de colección de esta manera. Algunos se mostraron preocupados por el impacto en su valor: “¿Por qué harían algo así con ediciones limitadas? ¿No les resta valor?”. Las respuestas fueron variadas. Un usuario especuló: “Porque quien lo hizo probablemente desconocía el valor o simplemente no le importan los 4 € adicionales”, mientras que otro sugirió: “O tal vez pensó que algo así la haría aún más exclusiva”.

El joven de 23 años que encontró la moneda se mostró satisfecho con la información obtenida gracias a la ayuda de Reddit. "La conservé porque me parece genial", declaró a IPPEN.MEDIA, mostrando su sorpresa no solo por el valor de la moneda, sino también por su apariencia única. Su reacción ante la respuesta de la comunidad fue: “En realidad, me sorprendió menos el valor, pero más su aspecto. Es bueno que siempre haya expertos en Reddit con información más detallada sobre estas cosas”.