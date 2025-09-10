Encuentra una rara moneda, inicia su plan para ganar 17.000 euros y un vistazo a eBay revela que tiró por lo bajo

A través del coleccionismo de monedas se pueden ganar grandes sumas de dinero. No obstante, para ello la pieza que se trate de vender debe tener alguna característica que la haga especial.

Por ejemplo, un fallo de acuñación puede hacer que una moneda dispare su valor en los mercados de numismática. Lo mismo ocurre con las monedas que son muy antiguas y aquellas que forman parte de ediciones muy limitadas.

En cualquier caso, tan importante como que la moneda cumpla con esa característica especial es que la pieza se encuentre en un perfecto estado de conservación. De lo contrario, el valor de la moneda cae en picado.

Tal y como recoge el medio de comunicación británico Oxford Mail, recientemente se ha puesto a la venta una moneda de 50 peniques por un precio 30.000 veces mayor a su valor nominal, es decir, 15.000 libras (17.350 euros, al cambio actual).

La pieza data de 1997 y cuenta con la reina Isabel II en el reverso. En el anuncio se asegura que "esta moneda de 50 peniques de Britannia de 1997 es una fantástica adquisición para cualquier colección de monedas debido a su intrincado diseño y su importancia histórica".

En concreto, se explica que "la moneda presenta el retrato de la reina Isabel II en una cara y la icónica imagen de Britannia en la otra. Esta moneda es una magnífica representación de la era de Isabel II, que reinó desde 1952 hasta 2022".

En cuanto al elemento que convierte en especial a esta moneda, en el anuncio se destaca que la pieza "fue acuñada en el Reino Unido y no está certificada, lo que le confiere un carácter único".

No obstante, el precio de venta podría haber sido mucho mayor que esa cifra de 15.000 libras, ya que en eBay se ofrecen monedas similares de 50 peniques a un coste de hasta 50.000 libras (unos 57.800 euros, al cambio actual).