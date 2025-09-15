Encuentran un segundo cadáver en el lugar de la explosión de un bar de Vallecas (Madrid)

La explosión de gas que tuvo lugar el pasado sábado en el bar 'Mis Tesoros', ubicado en el Puente de Vallecas, ha dejado un segundo muerto, hallado en la tarde de este lunes tras 48 horas desde que tuvo lugar el suceso.

Con el hallazgo de este cadáver, ya son dos las personas fallecidas a causa de la explosión, además de la casi veintena de heridos, de lo que varios permanecen en estado grave. Tal y como explicaron los bomberos, el primer cadáver se encontraba en una zona "verdaderamente compleja" y "compactada", a más de metro y medio bajo tierra.

--Noticia de última hora. En ampliación.--