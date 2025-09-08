Encuentran tres pavos muertos en el patio de una guardería en el Alcázar de Sevilla

Tres pavos han sido hallados muertos este lunes en una escuela infantil situada en el Real Alcázar de Sevilla, cuyos cadáveres han sido retirados por el Ayuntamiento con el fin de que les sean practicadas las pruebas para determinar si han muerto por gripe aviar.

Fuentes municipales han informado a EFE de que las tres aves han sido encontradas en el patio de la escuela infantil María Inmaculada, donde estos animales suelen estar a menudo al acceder directamente desde el Alcázar.

A la espera de obtener los resultados de las necropsias de las aves, los niños y niñas matriculados en la escuela no saldrán al patio, de modo que se evite el contacto con los puntos donde han estado tanto las aves vivas como los cadáveres.

Este lunes, la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha explicado que todas las PCR practicadas a las personas de las que se lleva a cabo un seguimiento por su contacto con aves afectadas por la gripe aviar han dado negativo.

Hernández ha querido transmitir un “mensaje de tranquilidad”, ya que, según explica, “es muy improbable que la gripe aviar se transmita a humanos, de hecho, no se han detectado casos en personas”.

"Focos localizados"

La consejera ha recordado que existen “focos localizados” de aves muertas afectadas por la gripe aviar en el parque del Tamarguillo, en Sevilla; un posible foco en investigación en el parque de Huelin, en Málaga; en una granja de aves en El Cerro del Andévalo (Huelva); y un ave en Aznalcázar (Sevilla).

Por su parte, el Gobierno andaluz ha activado el nivel dos del protocolo de prevención ante el riesgo de gripe aviar en aves silvestres en el Espacio Natural de Doñana después de confirmarse por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) tres focos activos con cuatro ejemplares positivos con el serotipo H5N1.