Entusiasmo ante los científicos con el gel reparador considerado "el Santo Grial de la odontología"
“Estamos muy entusiasmados porque la tecnología se desarrolló pensando en el médico y el paciente. La sustancia se puede utilizar de forma fácil y rápida”.

Primer plano de un dentista con guantes azules mostrando la dentadura perfecta de una joven que sonríe en la clínica dental.
Primer plano de un dentista con guantes azules mostrando la dentadura perfecta de una joven que sonríe en la clínica dental.Getty Images

Un grupo de investigadores de la Universidad de Nottingham ha desarrollado un gel experimental capaz de reparar y regenerar el esmalte dental, un avance que muchos expertos consideran el “santo grial de la odontología”. Según informó BBC, el hallazgo podría transformar la prevención y el tratamiento de las enfermedades bucales en todo el mundo.

El profesor Paul Hatton, catedrático de Ciencia de Biomateriales en la Facultad de Odontología Clínica de la Universidad de Sheffield, explicó que este descubrimiento supone un paso revolucionario para la medicina dental: “Es el santo grial de la odontología”. Por su parte, el investigador principal del proyecto, Álvaro Mata, catedrático de Ingeniería Biomédica y Biomateriales, destacó la sencillez de aplicación del nuevo tratamiento: “Estamos muy entusiasmados porque la tecnología se desarrolló pensando en el médico y el paciente. La sustancia se puede utilizar de forma fácil y rápida”.

Un gel que imita la formación natural del esmalte

El gel está elaborado a partir de proteínas bioactivas que imitan el proceso natural mediante el cual los dientes de los bebés forman su esmalte. A diferencia de los tratamientos actuales (como los barnices de flúor o los selladores dentales), este nuevo material no solo protege la superficie dental, sino que reconstruye activamente la capa perdida.

El esmalte dental, la sustancia biológica más dura del cuerpo humano, actúa como un escudo que protege los dientes frente a la caries y la erosión. Sin embargo, una vez dañado, no se regenera de forma natural. La pérdida de esmalte expone las capas internas del diente, aumentando el riesgo de sensibilidad, caries y, en casos graves, la pérdida de piezas dentales.

El equipo de Nottingham ha demostrado que el nuevo gel puede reconstituir la estructura cristalina del esmalte mediante una matriz que combina iones de calcio y fosfato, los principales componentes minerales del diente.

Una solución para un problema global

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 3.700 millones de personas en el mundo sufren alguna enfermedad bucal, desde caries y gingivitis hasta periodontitis avanzada. Las causas principales son la falta de higiene, el consumo excesivo de azúcar y la escasa atención odontológica. Estas patologías no solo afectan a la salud oral, sino que se relacionan con enfermedades sistémicas como la diabetes o los problemas cardiovasculares.

El gel desarrollado por los científicos británicos podría reducir drásticamente estos riesgos, al permitir regenerar el esmalte antes de que la erosión se convierta en un daño irreversible.

Un futuro prometedor

Aunque el producto todavía se encuentra en fase experimental, los primeros resultados son prometedores. Los investigadores confían en que, tras superar los ensayos clínicos y las evaluaciones regulatorias, este gel pueda llegar al mercado y revolucionar la odontología preventiva.

Como concluye el profesor Mata, “nuestra meta es ofrecer a los dentistas una herramienta sencilla que no solo repare, sino que regenere los dientes, devolviendo su resistencia natural”.

Daniel Cáceres Garriga
