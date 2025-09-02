Una bióloga experta en cosmética explica qué está pasando con los esmaltes semipermanentes

La bióloga e influencer experta en maquillaje y cosmética Amparo Violero (@nuclear.beauty) ha contado a través de su cuenta de Instagram qué es lo que realmente está pasando con los esmaltes semipermanentes.

En los últimos días ha habido un auténtico revuelo acerca de este tipo de manicuras, todo desde que la Unión Europea anunció que a partir del 1 de septiembre entraría en vigor una nueva normativa que restringe un ingrediente que llevan muchos esmaltes semipermanentes y que ha sido recalificado como tóxico: el TPO.

"El TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) es un ingrediente para esmaltes de uñas semipermanentes. Funciona como fotoiniciador. En palabras sencillas, significa que ayuda a que el esmalte semipermanente se endurezca bajo la luz UV", ha detallado Violero.

Ante el alarmismo que esto ha despertado en muchas personas, y con el objetivo de frenar también el auge de la desinformación al respecto, la experta en cosmética ha aprovechado su altavoz para contestar a las preguntas más frecuentes sobre el tema.

Respecto a la pregunta que más se ha planteado, si los clientes de los centros de estética se podrán seguir haciendo la manicura semipermanente, la experta ha contestado de manera muy clara: "Sí. Esto se venía rumoreando desde hace tiempo en la industria y ya hay productos sin TPO que utilizan otros fotoiniciadores".

Otra de las grandes cuestiones sobre la que la especialista ha arrojado luz es si el ingrediente es cancerígeno, como se puede leer en diversos medios: "No. No es esa la clasificación que ha recibido".

"¿Cómo sé si los esmaltes que usan conmigo tienen TPO?", ha sido una de las preguntas que ha recogido también influencer. "Puedes pedir comprobar la lista de ingredientes del esmalte y buscar ahí el nombre INCI del TPO. Lo tienes en la página cuatro. Pero vamos, desde hoy no deberían estar usándolos", ha aclarado la bióloga.

Además, también ha dejado claro que es "muuuy poco probable" que tanto usuarios como profesionales padezcan daños en su salud por haber usado esmaltes con este ingrediente. "La prohibición es en base a peligro, no riesgo", ha detallado, aunque también ha subrayado que con esta nueva normal "se busca proteger a los manicuristas principalmente".

"La Comisión Europea solicita a la ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas) que les ayude a evaluar esta información a través de su Risk Assessment Committee (RAC). Este comité evalúa PELIGRO, no RIESGO. Es decir, no tienen en cuenta datos de dosis o exposición en humanos", ha explicado la experta.

Para hacer esta explicación comprensible para todos los usuarios, Violero ha utilizado un ejemplo de lo más claro: "PELIGRO: Los leones son, sin duda, peligrosos para ti. RIESGO: Si no estás cerca de leones, los leones suponen muy bajo riesgo para ti. Tu dosis de leones es, normalmente, baja".

"El RAC puede concluir que ciertas sustancias (leones) son un PELIGRO para ti y clasificarlas como tal (clasificar a los leones como peligrosos), sin tener en cuenta el RIESGO (es decir, sin hacer distinción de si te expones poco a ellos -el león está a 1000 kilómetros de ti- o si te bañas en ellos -estás a un metro-)", ha comentado Violero.

"El RAC propone clasificar el TPO como Reprotóxico 1B (CMR 1B). Significa que: Se observaron alteraciones reproductivas en animales de laboratorio tras exposición al TPO. En humanos NO hay evidencia directa, pero la UE aplica el principio de precaución", ha aclarado la especialista en cosmética.

"Una vez que se clasifica una sustancia como CMR, el Reglamento Cosmético (Art. 15) obliga a prohibirla automáticamente, sin tener en cuenta dosis", ha puntualizado la creadora de contenido.

Por último, la bióloga ha hecho un llamamiento a la calma y ha recordado la importancia de confiar en el reglamento europeo. "La ciencia avanza. Si no avanzase, seguiríamos usando plomo en el maquillaje como en la época victoriana. Si mañana se descubre que hay sospechas reales sobre alguna sustancia, ten por seguro que la UE es la primera que lo prohíbe o restringe rapidísimamente vía ley para proteger.