Esta fue la puerta más pesada del mundo: 44.000 kilos para contener lo que guardan en su interior

Una puerta con récord. La puerta con bisagras más pesada del mundo se encontraba en el Laboratorio Nacional ultrasecreto Lawrence Livermoor y contaba con unas medidas de seguridad muy estrictas y un peso de 44.000 kilos (44 toneladas).

El motivo por el que se construyó no es otro que proteger de la radiación tras la puerta, donde estaba la Fuente de Neutrones de Blanco Rotatorio II (RTNS-II), la cual produce una radiación de neutrones que puede provocar graves lesiones a las personas que entren en contacto con ellos.

Y es que la radiación neutrónica puede dañar el ADN e incluso provocar cáncer, motivo por el cual se decidió levantar la puerta, de 2,5 metros de grosor y 3,6 metros de ancho, con esas dimensiones. A pesar de su enorme tamaño, cabe destacar que la puerta podía ser abierta y cerrada por una sola persona gracias a su mecanismo hidráulico en las bisagras, lo cual facilitaba su movimiento.

Sin embargo, con el paso del tiempo, otro peso pesado sustituyó a esta puerta en el Libro Guinness de los Récords: el Instituto Nacional de Investigación de Fusión de Japón, con una entrada de 720 toneladas, 11,73 metros de alto, 11,4 metros de ancho y 2 metros de grosor. Construida en 1994, cuenta con el mismo objetivo que su predecesora: proteger al exterior de la radiación del interior, contribuyendo así a una mayor seguridad.