Este es el destino ideal para viajar en otoño según la OCU

Dicen los expertos micólogos que el otoño es el momento clave para salir a buscar setas. Si nunca lo has hecho, no te preocupes, encuentra a alguien que entienda para que te acompañe y disfrutar así de las mejores setas que has probado en tu...

MINUBE (Nuria) Ver más fotos de Setas en Soria