Una experta en limpieza saca a la luz su mezcla para dejar la fregona como nueva con solo tres ingredientes económicos

Limpiar con una fregona es bastante efectivo. El problema es que con el uso el objeto se degasta y se ensucia, lo que puede llegar a reducir la eficacia de la limpieza. Sin embargo, como para casi todo en esta vida, hay una solución.

La influencer experta en limpieza Noelia Pereira ha publicado un vídeo en la red social Instagram en el que explica cómo se puede dejar la fregona como nueva de una manera muy sencilla y económica.

"No tires tu fregona sucia sin probar este truco", destaca la experta antes de pasar a recitar la 'pócima mágica' de tan solo tres ingredientes con la que se logra darle una segunda vida a la fregona.

La experta ha explicado que lo primero que se debe hacer es poner agua muy caliente en un cubo. Tras ello, "añade un cazo de oxígeno activo y una taza de vinagre de limpieza", señala Pereira. El último paso es meter la fregona en el interior del cubo con la mezcla y dejarla reposar durante toda la noche.

La especialista en limpieza asegura que con esos tres únicos ingredientes (agua caliente, oxígeno activo y vinagre de limpieza) se logra un resultado óptimo que hace que la fregona prácticamente vuelva a estar en el estado en el que se compró.