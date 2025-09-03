Fascinación en Reino Unido con el plan para crear la torre de lujo más alta en este resort español

Benidorm, una de las ciudades más emblemáticas de la Costa Blanca, conocida por sus altos edificios, se prepara para dar un nuevo salto arquitectónico con la construcción de la TM Tower, un rascacielos de lujo de 230 metros de altura que se convertirá en la torre residencial más alta de Europa y que ya ha cautivado en Reino Unido, cuyos ciudadanos son de los visitantes más asiduos.

El portal británico Express.co se ha hecho eco de la noticia, definiendo a Benidorm como "una ciudad turística española adorada por los británicos". Se estima que recibió casi 900.000 visitantes británicos el año pasado.

El proyecto de TM Tower, aprobado por el ayuntamiento con una inversión estimada de alrededor de 27 millones de euros, estará ubicado frente a la playa de Poniente y contará con 64 plantas, 260 apartamentos de entre uno y cuatro dormitorios y "unos excepcionales amenities diseñados para elevar tu experiencia residencial al máximo nivel", explica TM Grupo Inmobiliario en su página web.

También incluye "más de 13.000 metros cuadrados de zonas comunes y servicios que te permitirán disfrutar del estilo de vida mediterráneo como nunca antes". Entre ellos se encuentran piscinas, gimnasios, salas de cine, zonas deportivas, sky bar con observatorio…

José de la Peña, uno de los socios de Bakpak Architects, describe el proyecto en declaraciones a Antena 3 como un "programa único de viviendas", destacando que ha sido concebido a partir de un proceso de investigación profundo, con un enfoque creativo de alto nivel y el uso de tecnología de última generación.

Las viviendas ya han comenzado a recibir pre-reservas. "Tenemos cientos de interesados" procedentes de España y del extranjero, revelan a El País fuente de la empresa. La estructura será de hormigón armado, probada en túnel de viento y "diseñada para garantizar el confort incluso en días con fuertes vientos". Además, contará con ascensores de alta velocidad capaces de alcanzar hasta seis metros por segundo.

Las obras comenzarán a finales de este año y se prevé que finalicen en el segundo semestre de 2028. El proyecto coincide con el 900 aniversario de la fundación de Benidorm, que ha pasado de ser un pequeño pueblo pesquero en los años 50 a convertirse en una ciudad con unas 75.000 personas empadronadas y uno de los destinos turísticos más importantes del Mediterráneo.