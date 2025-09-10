Hace cinco años unos vecinos empezaron a discutir por una valla de madera: el conflicto acumula 130.000 euros

El mazo de un juez sobre billetes de euros

Disputa judicial de más de un lustro entre dos vecinos en Reino Unido. En junio de 2020, Pauline Clark, de 64 años, decidió derribar una valla de madera que separaba su propiedad de la de su vecina, Jenny Field, de 76 años.

Clark sustituyó la valla demolida por otra nueva. Sin embargo, Field aseguraba que la valla se había desplazado 30 centímetros, reduciendo el tamaño de su propiedad. En consecuencia, contrató a unos operarios para derribar la valla dos meses después.

Tal y como recoge el medio de comunicación británico The Telegraph, ante esa situación Pauline Clark llevó el caso a los tribunales y puso en marcha un proceso judicial por daños, robo y allanamiento.

La sentencia llegó en diciembre de 2022. El juez falló a favor de Clark y condenó a Jenny Field a pagar 11.800 libras (13.640 euros, al cambio actual) por los daños causados a la valla, y 2.120 libras (2.450 euros) para hacer frente a las costas judiciales.

Sin embargo, el caso no quedó ahí. Jenny Field intentó que la decisión judicial cambiara a través de múltiples juicios. Y ello ha provocado que la suma a pagar para ella alcance las seis cifras.

En concreto, un juez del Tribunal del Condado de Bournemouth ha dictaminado que Field "no tiene motivos fundados" para llevar a cabo sus reclamaciones, por lo que la ha condenado a pagar 113.266 libras (130.930 euros) para cubrir sus gastos legales.

Y ahí no queda todo. Jenny Field ha reconocido que no tiene dinero suficiente para pagar esa suma, por lo que el juez ha ordenado a la mujer de 76 años vender su propiedad, valorada en 420.000 libras (unos 485.000 euros) para poder asumir la cantidad impuesta.

"No tengo ninguna confianza en que la demandante vaya a recibir lo que se le debe, salvo mediante una orden de venta", justificó el juez.