Un mensaje en el chat de los vecinos acaba condenando a una mujer a pagar una multa de 800 euros

Lo que empezó como un comentario en un grupo de chat entre vecinos terminó en una multa judicial. En Petropavlovsk, norte de Kazajistán, una mujer ha sido sancionada con una multa de alrededor de 800 euros tras difundir informaciones falsas sobre el expresidente de la asociación de propietarios.

Según ha contado el medio Nur, el pasado mes de junio, la acusada escribió en el grupo que el expresidente engañaba a los residentes con contratos falsos y desvío de fondos. Sin embargo, el tribunal comprobó que no había evidencia alguna que avalara estas acusaciones.

Según la Parte 2 del Artículo 73-3 del Código de Infracciones Administrativas kazajo, la difusión pública de información falsa que daña la reputación de una persona constituye calumnia administrativa. Ante esto, la mujer admitió parcialmente su culpa, y todavía la sanción está pendiente de efectos legales.

El riesgo legal de los chats

Los mensajes en canales como WhatsApp, Telegram o chats comunitarios no son inmunes a la ley. Según la web de Mccagueborlack, estos mensajes pueden ser considerados publicaciones públicas, lo que los convierte en vehículos de “ciber-difamación” si contienen afirmaciones falsas que dañan el honor ajeno.

Por otro lado, Según la compañía Chambers and partners, tribunales internacionales han empezado a admitir mensajes instantáneos como evidencia válida en procesos por difamación, siempre que se pueda demostrar que cumplen los requisitos legales. En la práctica, esto implica que los chats no son un espacio exento de responsabilidad legal, y que cada mensaje podría tener graves consecuencias.