El significado oculto tras los colores del 'Grand Prix': por qué un pueblo viste de azul y otro de amarillo

El verano es sinónimo de vacaciones, de playa, de volver al pueblo, de verbenas... y también de que el Grand Prix regrese a la televisión. Se trata de uno de los concursos más longevos en España, ya que comenzó a emitirse en 1996 y todavía resiste. Aunque ha pasado por diferentes etapas y la emisión no ha sido ininterrumpida.

Esta nueva andadura comenzó en el verano de 2023, también con Ramón García, al que ahora acompaña la cómica Lalachus. Los nuevos tiempos trajeron otros cambios, como sustituir a la vaquilla real por un disfraz, pero la esencia continúa siendo la misma.

Dos pueblos se enfrentan en cada programa. Para resultar ganador hay que superar diferentes pruebas en las que participan los propios habitantes de cada localidad. El Grand Prix los hace competir en una clasificación y en el último programa del verano se ven las caras los dos mejores para así decidir el campeón.

Para diferenciar ambos equipos, uno viste de amarillo y otro de azul. Aunque pueda parecer un detalle menor, se trata de una de las señas de identidad del formato. Lo que muchos no saben es que estos colores no se asignan al azar. Existe una regla para decidir qué pueblo viste una u otra camiseta.

¿Por qué un equipo viste de azul y otro de amarillo?

La norma, aunque pocos la conozcan, tiene bastante lógica: el equipo azul es el pueblo más cercano a la costa. El amarillo queda para la localidad que se encuentra más lejos del mar. Puedes comprobarlo cada lunes.

El propio programa lo confirmó el verano pasado en sus redes sociales:

El Grand Prix se refirió a ello como "la teoría de los colores". Y es cierta. La confesión llegó después de que un usuario lo apuntase en sus redes sociales. El programa salió rápidamente a darle veracidad.

La próxima vez que te pongas delante del televisor para disfrutar del Grand Prix, sabrás con un sencillo vistazo qué pueblo es el más cercano al mar.