Todos los detalles de la Torre Moeve, el segundo rascacielos más alto de España: cuánto mide, propietarios y más

Un incendio provoca el caos en el centro económico de Madrid. La torre Moeve ha sido la gran protagonista en la jornada de este martes. El segundo edificio más alto de España, con 248 metros y 49 plantas, ha sufrido un grave incendio en la mitad de su estructura. Los trabajadores de la empresa que pone nombre al rascacielos han sido inmeditamente evacuados de la torre con rápidez. Por el momento no hay registro de daños ocasionados por las llamas. Estos son algunos detalles a tener en cuenta del mítico edificio en el corazón económico de la capital.

¿Es el primer incendio que se registra en la Torre Moeve?

No es la primera vez que la Torre Moeve de Madrid registra un incendio. A mediados de diciembre de 2025 se registró un pequeño incendio provocado por un transformador eléctrico. En aquel momento también se ordenó la evacuación de la torre y la interrupción del suministro eléctrico. Afortunadamente, no se registraron heridos y los servicios de emergencia autorizaron el retorno de los empleados.

¿Por qué Moeve?

La torre Moeve no se llama de esta forma por casualidad. El rascacielos ha recibido el nombre de las sucesivas empresas que lo han ocupado. Así, fue conocida como la Torre Repsol hasta 2007, la Torre Caja Madrid hasta 2013, la Torre Bankia hasta 2014 y Torre Cepsa hasta 2024. Ahora, Torre Moeve, una multinacional energética española centrada en las energías sostenibles.

El segundo rascacielos más alto de España

La Torre Moeve es el segundo edificio más alto de España, solo superado por la Torre de Cristal, a pocos metros de distancia, y por solo un metro y una planta: 249 metros y 50 plantas. Dentro del grupo de las cuatro torres populares, las Cuatro Torres Business Area, en la tercera posición se colocaría la torre PwC, con 236 metros de altura y la torre Emperador Castellana, con 230.

¿Quién es el propietario?

El segundo rascacielos más alto del país es propiedad de Pontegadea, la empresa en la que Amancio Ortega, propietario de Inditex y una de las fortunas más extensas del país, gestiona sus inversiones, sobre todo inmobiliarias. Tiene presencia internacional, invirtiendo millones en infraestructuras en Londres, Nueva York o París.

El creador

El que fuera el edificio Foster en la Castellana de Madrid fue diseñado por Norman Foster, arquitecto británico galardonado con el premio Pritzker en 1999 y el premio Príncipe de Asturias en el año 2009. Este conocido especialista tiene múltiples edificios populares repartidos por todo el globo, como The Gherkin; 30 st Mary Axe en Londres; la cúpula del Reichstag alemán o la torre Hearst de Nueva York.

¿Qué empresas operan en su interior?

Aunque la mayor parte de las oficinas estén ocupadas por Moeve, no solo la multinacional enérgetica opera en el interior de la Torre Moeve. Según Moncloa.com, también tienen presencia la empresa de abogacía Pérez-Llorca o Amazon, entre otras.