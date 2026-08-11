El "eclipse del siglo" tendrá lugar en 2027 y Ceuta será la mejor ciudad española para contemplarlo

Es posible que ya lo tengas todo preparado para el eclipse del 12 de agosto. Desde las gafas que vas a utilizar (recuerda que deben estar correctamente homologadas) hasta el lugar en el que quieres contemplarlo. Incluso miles de turistas ya han reservado su estancia y los pequeños municipios en los que será visible en su totalidad se preparan para acogerlos.

La expectación está justificada. Será el primer eclipse total visible desde la España peninsular en más de un siglo. Cruzará la península de suroeste a noreste poco antes del atardecer y la franja de totalidad cubrirá Galicia, Asturias, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana o Baleares. En comunidades como Madrid, el eclipse será del 99,99%.

Pero esta no va a ser la última ocasión para disfrutar de un fenómeno similar. El año que viene hay un eclipse total de sol que muchos consideran más importante que el de 2026. Y se podrá contemplar en algunas zonas de España también en su totalidad. Su duración será cercana a los 5 minutos, de ahí que los cazadores de eclipses y otros curiosos tengan ya la vista puesta en el año que viene.

Así será el eclipse de 2027 y dónde verlo

Lo primero que debes hacer es apuntar la fecha: el eclipse será el 2 de agosto de 2027 (lunes) a las 10.50 horas.

La Franja de Totalidad cruzará el Estrecho de Gibraltar de oeste a este. Cubrirá las ciudades de Ceuta y Melilla, así como la provincia de Cádiz, gran parte de la provincia de Málaga y las zonas meridionales de la de Granada y Almería. Estos serán, por lo tanto, los puntos de mayor visibilidad, aunque se podrá contemplar de manera parcial en el resto del país.

Ceuta es la ciudad española donde tendrá una mayor duración: 4 minutos y 48 segundos, según las estimaciones del Instituto Geográfico Nacional. La seguirá Melilla, con 4 minutos y 34 segundos. En Cádiz se podrá disfrutar durante 2 minutos y 54 segundos, mientras que en Málaga se rebajará al minuto y 48 segundos.

"El porcentaje máximo de oscurecimiento será como mínimo del 70% en cualquier punto del territorio nacional, desde las zonas más septentrionales hasta las islas Canarias", detalla el Instituto Geográfico Nacional.

La duración máxima, eso sí, la alcanzará lejos de nuestras fronteras. En Egipto el eclipse va a extenderse 6 minutos y 23 segundos.

Por estos motivos, los aficionados a la astronomía lo han denominado como "eclipse del siglo".

Y en 2028... otro eclipse

Sí, en 2028 hay otro eclipse visible desde la península ibérica. El tercero en tres años. Aunque en esta ocasión será anular. Es decir, podrás observar un anillo brillante alrededor de la Luna.

La fecha a marcar en el calendario es el 26 de enero (miércoles). La franja de anularidad va a cruzar la península de suroeste al noreste. "Podrá observarse en casi toda la comunidad de Andalucía, la parte sur de Extremadura, Castilla-La Mancha, algunas zonas de la Comunidad de Madrid, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, parte de Cataluña y las islas más occidentales de Baleares", expone el Instituto Geográfico Nacional. En el resto del territorio se podrá disfrutar como eclipse parcial de sol.

En esta ocasión será a última hora de la tarde, antes del anochecer. Al igual que en cualquier eclipse, será necesario que utilices gafas homologadas para protegerte.