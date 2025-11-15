Íñigo Beraza, español trabajando en Estados Unidos, cuenta su día a día y las redes sentencian: "Ánimo chaval, la gente trabajadora al final tiene su recompensa”

Silueta de un hombre de negocios caminando por la Avenida Michigan Norte en un día soleado. La Magnificent Mile (también conocida como The Mag Mile) es una sección de la Avenida Michigan en Chicago dedicada a tiendas, restaurantes, hoteles y atracciones turísticas.

Lo que para Iñigo Beraza era simplemente mostrar su rutina laboral en Estados Unidos terminó convertido en un pequeño terremoto en TikTok. Su vídeo, en el que enseña cómo encadena dos trabajos para llegar a fin de mes, ha desatado un intenso debate sobre la vida de los jóvenes españoles que emigran en busca de oportunidades.

Beraza comienza su día a las 08:30, hora a la que entra como reponedor en un supermercado. Su turno termina a las 14:30, pero la jornada no hace más que empezar: a las 16:00 ya está en otro establecimiento, esta vez detrás de una caja registradora, donde trabaja hasta las 22:00. Una rutina exigente que él muestra con naturalidad… y que muchos en redes no han digerido igual.

Las reacciones no han tardado en multiplicarse. Entre los comentarios más repetidos se encuentran críticas directas a su decisión de emigrar: “Irte de España para esto”, escribía un usuario, dejando claro su desacuerdo.

Otro internauta resumía su impresión con ironía y mucha crudeza: “Trabajar 12,5 horas al día para comerte un arroz hervido y vivir en un piso compartido”. No todo fueron dardos. También hubo quien quiso reconocer su esfuerzo y mandarle apoyo ante un ritmo de vida tan duro. Como señalaba otro chico: “Ánimo chaval, la gente trabajadora al final tiene su recompensa”.

El vídeo ha reabierto un debate que lleva años sobre la mesa: ¿merece la pena emigrar a Estados Unidos cuando la realidad laboral acaba siendo un encadenado de turnos interminables y salarios que obligan a tener dos empleos? La experiencia de Beraza, al menos, ha puesto el tema de nuevo en el centro de la conversación.