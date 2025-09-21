Investigadores se equipan con rayos X para dar con el documento que abre nuevas líneas de estudio de un mueble antiguo

Durante un proceso de restauración en el Museo Herzog Anton Ulrich de Braunschweig, un equipo de especialistas descubrió un documento que había permanecido oculto durante casi 300 años. El hallazgo se produjo al examinar un gabinete barroco del siglo XVIII utilizando tecnología de rayos X digital, que reveló una cavidad secreta en el interior del mueble, tal y como indican en NDR.

Dentro de esta cavidad se encontraba un documento fechado entre 1729 y 1730, que ofrece información clave sobre la autoría de la pieza. Según el museo, el escrito identifica al creador del gabinete como Johann Ulrich Straats, un ebanista de Braunschweig cuya obra se creía perdida desde el incendio del castillo en 1830. Este dato resuelve una incógnita que había acompañado al mueble durante siglos.

"El descubrimiento permite vincular de forma inequívoca el nombre de Straats con las doce vitrinas originales encargadas por el duque Augusto Guillermo de Brunswick-Wolfenbüttel a principios del siglo XVIII", indicó el museo. Hasta ahora, ninguna prueba documental había permitido confirmar su autoría sobre estas obras.

La restauradora Ursel Gaßner también destacó que el documento había pasado desapercibido en todas las restauraciones previas. La posibilidad de atribuir con certeza estas obras a un autor específico abre nuevas líneas de estudio y pone en valor el trabajo artesanal de la época.

Además del hallazgo documental, la restauración se enfocó en devolverle al mueble su aspecto original. Para ello, se realizó un análisis en un laboratorio de Erfurt que permitió conocer en profundidad los materiales utilizados en su fabricación. Entre los descubrimientos más relevantes se encuentra el uso de madera de olivo, algo que no se había documentado anteriormente en muebles provenientes de Braunschweig.

Gracias a estos estudios, el equipo de restauración logró recuperar fielmente la apariencia del gabinete, respetando tanto su estructura como los acabados originales. El museo ha informado que este trabajo forma parte de un proyecto más amplio que prevé restaurar e investigar las tres vitrinas restantes antes del año 2029.