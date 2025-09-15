Un joven tira de ingenio para recuperar su bicicleta robada rápidamente: "Mi consejo es coserlo al forro"

Un joven de la ciudad de Enschede (Países Bajos) se llevó un gran chasco al volver de fiesta: su bicicleta había sido robada. Sin embargo, el individuo había sido previsor ante la posibilidad de que ello ocurriera y tenía un as bajo la manga.

La víctima del robo había instalado en su bicicleta un rastreador (por cierto, muy económico, de solo cinco euros). Tal y como recoge el medio de comunicación neerlandés Oost, el joven ha señalado que "mi consejo es coserlo al forro".

El rastreador es un pequeño dispositivo que sirve para encontrar objetos que se han perdido o, como en este caso, han sido robados. Más allá de en una bicicleta, se puede colocar en otros objetos como mochilas o carteras.

Si se pierde el objeto, lo que hay que hacer es mirar de inmediato el móvil, ya que, si todo funciona correctamente, la ubicación quedará registrada. "Este tipo de rastreador emite una señal que captan, por ejemplo, los teléfonos", ha explicado el joven.

En ese sentido, el individuo que había sufrido el robo de su bicicleta ha destacado que "enseguida vi dónde estaba mi bicicleta. Fui con un grupo de amigos a ese lugar y, de camino, llamé a la policía. Ellos se hicieron cargo".

Taller ilegal de bicicletas robadas

El rastreador llevó a la policía a un inmueble convertido en taller ilegal de bicicletas. Allí se encontraban varias bicicletas eléctricas desmontadas y baterías que, presumiblemente, habían sido robadas. La policía ha detenido a dos personas.

"Posiblemente han encontrado mi bicicleta. Había más bicicletas en esa vivienda y la policía aún tiene que averiguar cuál es de quién. Cuando lo haya hecho, recuperaré mi bicicleta. Pero bueno, eso puede tardar un tiempo", ha detallado el joven.

En cuanto a cómo utilizar el rastreador, el individuo aconseja lo siguiente: "No lo coloques en el cuadro ni en un tubo metálico, ya que eso puede interferir en las señales. Simplemente cóselo al forro de la bolsa de la bicicleta. Estos dispositivos duran un año. Pasado ese tiempo, saca el rastreador de la bolsa y esconde uno nuevo".