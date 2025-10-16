La cofundadora de un criadero atípico revela las peticiones de clientes: "Preguntan cómo revivir la serpiente que mataron"

El reptilario y criadero Alternatus Uruguay abrió sus puertas para atender emergencias con reptiles en el país. Lo que sus dueños, un pequeño equipo de expertos, no imaginaban era las insólitas preguntas que recibirían continuamente. "La mayoría de las consultas no son por animales de riesgo, sino por temas de convivencia", explica Irasema Bizais, cofundadora del centro, en una entrevista con El País.

"Hace unos días, por ejemplo, nos escribió una persona de Montevideo porque encontró un sapo fuera de su casa después de la tormenta, y quería que fuéramos a sacarlo", relata. En ese caso, el equipo simplemente le indicó cómo cubrirlo y trasladarlo sin tocarlo, aunque la respuesta no siempre es bien recibida: "A veces la gente se molesta porque no recibe la respuesta que esperaba".

Algunas situaciones bordean lo absurdo. "Hay personas que nos consultan si podemos revivir a un animal que acaban de matar. Hemos tenido casos de gente que lleva una serpiente muerta al reptilario y pregunta si se puede revivir", cuenta Bizais. En muchos casos, el desconocimiento genera reacciones extremas que podrían evitarse. "Si llaman antes, podemos orientar para que no se generen riesgos innecesarios", subraya.

El servicio, que funciona "a pulmón", opera 24 horas los siete días de la semana, aunque no siempre se trate de emergencias reales, sino para plantear cuestiones como las ya mencionadas. "Nos llegan mensajes a cualquier hora, incluso a las tres de la mañana, preguntando cosas como 'cómo revivo la serpiente que maté'. También nos llaman para sacar un gato muerto o el perro del vecino", critica.

En ocasiones, sin embargo, las consultas sí derivan en acciones importantes, como el hallazgo de una tortuga de tierra en un río de Paysandú, especie que, según señalan los expertos, suele ser traficada ilegalmente desde países vecinos.

La creciente demanda ha llevado a Alternatus a ampliar su labor hacia la educación ambiental. "Queremos que la gente entienda que ya compartimos el espacio con la fauna silvestre", dice Bizais. "Nuestro trabajo no es solo retirar un animal, sino llevar un mensaje de convivencia responsable. Si entendemos por qué los animales aparecen en ciertos lugares, vamos a evitar muchos conflictos y también muertes innecesarias", concluye.

Para los especialistas, la clave está en la educación y la prevención. Contar con información adecuada permite actuar con calma y criterio ante la presencia de animales silvestres, evitando daños tanto para ellos como para nosotros.