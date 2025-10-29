La familia empieza a preguntarse dónde está y lo encuentran en una situación que sorprende al jefe de bomberos

El pasado lunes, en la localidad finlandesa de Suomussalmi, se vivió una operación de rescate tan extraordinaria como angustiante. Un hombre quedó atrapado durante varias horas entre el chasis de un tractor y una de sus ruedas, en una posición extremadamente peligrosa, con la cabeza hacia abajo y sin posibilidad de pedir ayuda.

El incidente ocurrió en Perangantie, una zona rural donde el hombre había salido a trabajar por la mañana. Según relataron sus familiares, al no recibir respuesta durante el día, decidieron ir a buscarlo, encontrándolo en una situación crítica: su torso y cabeza estaban encajados en un estrecho espacio entre el vehículo agrícola y el neumático.

El servicio de emergencias fue alertado a las 16:30 horas, pero el rescate se prolongó hasta las 19:30. Jani Huovinen, jefe de bomberos de turno, aseguró que en sus 25 años de carrera nunca había enfrentado una misión de salvamento humano tan prolongada. La operación requirió el uso de herramientas especializadas como cojines de elevación, llaves de gran tamaño e incluso una radial, todo ejecutado con extrema precaución para evitar agravar las lesiones del afectado.

Afortunadamente, el hombre se mantuvo consciente y colaborativo durante todo el proceso, lo que permitió a los equipos actuar con calma y precisión. Tras ser liberado, fue trasladado al hospital para realizarle estudios médicos.

En el operativo participaron unidades de rescate de las estaciones de bomberos de Suomussalmi y Taivalkoski, además de servicios de emergencia médica y la policía. El desenlace fue positivo, pero el caso ha dejado una profunda impresión entre los profesionales involucrados, que destacaron la importancia de la rápida intervención familiar para evitar un desenlace trágico.