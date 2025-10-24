Un agricultor acierta la predicción que hizo hace 50 años sobre el fenómeno que afecta a los pueblos de España

En Villaseco del Pan, un pequeño pueblo de Zamora, un vídeo grabado hace más de medio siglo ha resurgido ahora con fuerza en redes sociales, convirtiéndose en un símbolo del éxodo rural que hoy afecta a cientos de localidades españolas. Lo que en 1973 parecía una simple reflexión de un agricultor se ha revelado como una predicción certera sobre el futuro del medio rural.

El protagonista del vídeo es Francisco Pino Rodríguez, quien, con una hoz en la mano y la resignación en el rostro, responde a la pregunta de cómo mejorar su situación con una frase que hoy resuena como una advertencia: "Pues marcharse uno del pueblo".

Su testimonio, recogido en un documental de TVE de la serie Los Ríos, muestra sin adornos la dureza de la vida en el campo: apenas dos hectáreas para cultivar cebada, trigo y algarrobas, y una existencia marcada por el esfuerzo, la escasez y la falta de perspectivas.

Otro momento conmovedor del documental lo protagoniza una mujer del pueblo, que responde con crudeza cuando le preguntan si viven bien: "Mal, mal. Vivimos mal", añade, "La tierra es poca y mala. Porque esta tierra no es nuestra". Sus palabras condensan el sentimiento de impotencia y desarraigo que vivieron miles de familias campesinas durante el siglo XX.

Lejos de la imagen bucólica que a veces se asocia al mundo rural, el vídeo muestra una realidad cruda: jornadas interminables, pobreza estructural y la certeza de que el futuro estaba lejos, probablemente en la ciudad.